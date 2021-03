L’écrivain Balzac façon street-art à Tours Nord

Une grande fresque lui est dédiée.

Elle est un peu masquée par des arbres mais pas d’inquiétude : on la voit très bien, et de loin. Au N°90 de l’Avenue Maginot, là où le tram tourne pour rejoindre la station Trois-Rivières et le quartier du Beffroi, il y a une grande fresque sur un mur. Balzac en est la star.

Accompagnée d’une citation (« les êtres sensibles ne sont pas des êtres sensés »), l’œuvre date de 2019 et elle est signée du Français Swed Oner – originaire d’Uzès dans le Gard –, qui s’est appliqué à relooker le mur d’une crèche dont la ville est propriétaire. La seule consigne donnée : produire un visuel en rapport avec Balzac à l’occasion des 220 ans de sa naissance célébrés cette année à Tours, la ville où il a vu le jour Rue Nationale. On voit donc se dessiner le portrait de l’auteur avec une citation, dans le style de ce que l’artiste a déjà produit comme on peut le voir ici mais son art est très varié comme on peut le découvrir via sa page Facebook.

Le choix de l’artiste par la ville de Tours s’est fait en lien avec Bob Jeudy avec qui la municipalité avait déjà collaboré pour décorer les palissades du Haut de la Rue Nationale en 2016 (tagguées dès le lendemain par des opposants à la Loi Travail) ou qui a participé à un projet de street-art dans le parking souterrain situé Rue Gambetta (près du Monoprix).