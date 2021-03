StorieTouraine 04/03/21 - Un coursier à vélo condamné pour violences ; 124 000€ pour une piste cyclable en Vouvrillon ; La guerre des rillettes relancée...

Et des nouvelles du TVB.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

-------------

Condamnation d’un livreur...

C’est une affaire qui a beaucoup marqué fin janvier à Tours : dans la soirée ce dimanche-là, un livreur à vélo a reçu deux coups de couteau devant un fast food de l’Avenue de Grammont. Un autre coursier comparaissait ce mercredi dans cette affaire. L’homme de 26 ans a dit qu’il ne se souvenait pas précisément de la scène. Il a été condamné à 22 mois de prison et a été écroué à l’issue de l’audience. La victime est, elle, sortie de l’hôpital mais toujours en convalescence.

Enquête après un décès...

Selon Le Courrier du Loiret, un homme originaire d’Indre-et-Loire a été retrouvé mort mardi sur le quai de la gare de Boisseaux dans le Loiret, une petite commune située entre Orléans et Etampes dans l’Essonne. Une autopsie a été demandée. La piste d’un malaise est envisagée. La victime avait 38 ans.

Subvention pour le vélo...

Le député d’Amboisie Daniel Labaronne (LREM) annonce ce jeudi une subvention de 124 000€ dans le cadre du Plan Vélo du gouvernement. Elle doit financer les travaux d’aménagement de la voie verte entre Vouvray et Vernou-sur-Brenne. Le projet total se chiffre à 622 000€. Un autre financement pourrait être accordé afin de sécuriser la traversée de la Loire en vélo sur le Pont Charles de Gaulle reliant Vouvray à Montlouis-sur-Loire. Une demande va en tout cas être faite.

Volley...

Mal en point en ce moment dans le championnat de Ligue A, le Tours Volley Ball qui a récemment perdu son capitaine Nathan Wounembaina prolonge pour deux ans le contrat de Thiebault Bruckert. Le central qui s’entraînait déjà en Indre-et-Loire enfant restera donc jusqu’en 2023. De son côté, le journal Ouest France a évoqué le possible départ du coach tourangeau Hubert Henno en direction de Nantes-Rezé pour la saison prochaine. Information officiellement non confirmée à ce jour.

La guerre des rillettes relancée...

Fin 2019, on se souvient que Tours avait battu le record du plus long sandwich aux rillettes lors du salon Ferme Expo au Parc Expo... L’Indre-et-Loiré répondait ainsi à un événement similaire organisé dans la Sarthe (mais pas avec les mêmes rillettes). Beaux joueurs, les Manceaux avaient annoncé qu’ils ne comptaient pas renchérir... C’était sans compter sur la Mayenne où on confectionne aussi des rillettes. Une tentative de record est annoncée selon France Bleu. Elle aura lieu en août 2022. Objectif : faire plus de 74m40. A Tours il avait fallu 150 baguettes et 50kg de rillettes pour atteindre cette distance.