[Coup de pouce] Collectes et cagnotte pour aider les étudiants rugbymans de Touraine

Opérations lancées par la Ligue du Centre-Val de Loire.

[Coup de pouce] c’est la rubrique d’Info Tours pour encourager des initiatives locales.

---------------

On l’a appris il y a quelques jours : les championnats amateurs de rugby sont stoppés pour la saison 2020-2021. Il faudra attendre septembre pour revoir l’US Tours, Joué, Chinon ou Saint-Pierre-des-Corps sur leurs terrains respectifs. Coup dur, tout comme l’est la difficulté de s’entraîner en cette période de crise sanitaire (des stages vacances ont quand même lieu, ou alors des séances sans contact).

Ce qu’il faut aussi avoir en tête c’est que les hommes et femmes qui ont une licence dans les clubs de rugby d’Indre-et-Loire et la région sont souvent en études. Et pour beaucoup en situation précaire. Pour les aider, la Ligue de Rugby du Centre-Val de Loire lance une série d’opérations solidaires, en partenariat avec les clubs ou les organisateurs d’événements comme l’équipe qui monte chaque année le Howard Hinton Sevens de Tours (un tournoi international de rugby à 7).

« Pour une rapidité dans l’action et une souplesse dans la mise en place, nous avons demandé aux acteurs du rugby de notre territoire de se mobiliser et de montrer la force de nos valeurs » explique Nicolas Chambras. Une collecte de produits de première nécessité a eu lieu le week-end dernier au magasin Tereygeol de Saint-Pierre-des-Corps. 85 kg de nourriture, des boissons et des dizaines de produits d'hygiène et de première nécessité ont été collectés en deux heures. L’ensemble sera prochainement redistribué aux étudiants qui en ont besoin. En complément, une cagnotte en ligne permet de récolter des fonds pour aider les jeunes à financer une licence de rugby à la reprise lors de la rentrée 2021. On peut donner 2, 5, 10, 50€… Ou un montant libre, selon ses moyens.

« Notre ambition est d’agir au plus vite avec vous pour, qu’ensemble, nous puissions aider certains de nos licenciés à passer ce cap compliqué » souligne également la Ligue régionale.