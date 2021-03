[En vitrine] Un lycéen de Tours crée sa propre marque de t-shirts

Et ça a de la gueule.

Thomas a 17 ans, il est en classe de 1ère au lycée Vaucanson de Tours et il espère bien poursuivre ses études dans le milieu de la mode via un bachelor. Depuis le mardi 16 février 2021 il vend aussi des t-shirts designés maison sous la marque Youth France, sa propre marque.

Le projet a germé il y a deux ans, quand Thomas est entrée au lycée. « Pour l’anecdote j’ai pensé à créer ma marque en faisant du shopping avec mon père. Je parcourais les rayons et je ne trouvais rien pur moi. »

Se disant passionné de dessin, le jeune homme a pris le temps de créer le logo et les visuels de ses vêtements. Des fringues « pour ma génération, pour les jeunes. » D’où le nom de code Youth, dérivé de l’anglais. Même si les t-shirts sont fabriqués au Bengladesh – l’un des pays les plus sollicités par les marques grand public – Thomas a imaginé son business sous un angle écoresponsable : du coton bio et une broderie en France (il a démarché des professionnels tourangeaux pour réaliser cette opération). Deux couleurs sont disponibles : noir et blanc.

La page Facebook de la marque est ici.

Par ailleurs, il fonctionne en précommandes : la production est lancée uniquement après validation de l’achat sur le site de la marque, « afin d’éviter de fabriquer en grand nombre et de gaspiller. »

Youth commence avec une gamme de deux t-shirts vouée à s’agrandir rapidement, notamment avec des sweats avec et sans capuche. Le style se veut « sobre, éthique, streetwear, simple sophistiqué, un peu classe. » Pour les tarifs comptez 29€ le vêtement à l’unité, auxquels s’ajoutent des frais de port de 5€ pour un envoi en colissimo. Fils d’une gérante de magasin de prêt à porter, le jeune Thomas espère également voir ses produits dans les rayons d’une boutique dès que possible.