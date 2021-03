StorieTouraine 03/03/21 – Accident Place Jean Jaurès : Un plancher s’écroule au Boulay ; Vaccination anti-Covid chez SOS Médecins…

Et interpellation après une course poursuit à Saint-Pierre-des-Corps.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

--------------

Accident au cœur de Tours…

Si vous avez eu des difficultés à traverser la Place Jean Jaurès en début d’après-midi c’est en raison d’un accident entre deux voitures, dont une qui a fini sur le trottoir au niveau des plots protégeant l’espace vert autour de la fontaine ouest. Une personne a été légèrement blessée à la tête. Il s’agit d’un homme.

Accident au Boulay…

Un homme a été gravement blessé dans cette commune du nord de l’Indre-et-Loire. Ce mercredi matin il travaillait sur un chantier quand un plafond s’est écroulé pour une raison que l’enquête de gendarmerie devra déterminer. A priori une pièce qui tenait la dalle de béton a cédé. Il était environ 9h45. La victime a été héliportée vers le CHU Trousseau à Chambray mais ses jours ne sont pas en danger. Un autre homme est également légèrement blessé. Un troisième homme qui travaillait sur place est indemne. Tous ont fait une chute de plus de 3m. 2 livreurs de béton ont également été choqués et pris en charge par les secours.

Course-poursuite à Saint-Pierre-des-Corps…

Un homme qui avait bu et qui conduisait sans permis a tenté de semer la police mardi soir à Saint-Pierre-des-Corps. Il cherchait à échapper à un contrôle mais a fini par avoir un accident avec son véhicule en percutant le mur d’un jardin Rue Ambroise Croizat. Il a donc été interpellé. Une voiture garée à proximité des lieux a été endommagée.

Vaccination chez SOS Médecins Tours…

Après la vaccination à l’hôpital, dans les centres grand public et au sein des cabinets de généralistes, c’est SOS Médecins Tours qui s’y met dans son centre Rue de la Dolve, près de la Place Jean Jaurès. Uniquement pour les 50-74 ans fragiles, via des doses d’AstraZeneca. Plus de 250 personnes pourront recevoir leurs injections chaque semaine, sur rendez-vous, exclusivement les mardis et jeudis. Il faut aller sur le site de SOS Médecins Tours pour déterminer un créneau. Les premiers sont fixés dès ce jeudi 4 mars. Il s’agit d’aider les personnes qui n’ont pas de médecin traitant.

Basket…

Ce mardi Tours a conforté sa place de leader dans sa poule de Nationale 1 avec un succès 83-62 contre Rennes. Prochain match ce week-end face à Lorient.

Reports de spectacles…

La série continue. Laurent Baffie devait se produire à l’Espace Malraux de Joué le 3 avril… ce sera finalement le 3 avril… 2022 (un dimanche à 17h). Inès Reg qui avait prévu un spectacle au même endroit le 2 juin viendra elle aussi un an plus tard (4 juin 2022). Quant à Marina Rollman elle est annoncée le 27 novembre au lieu du 17 mars, toujours à Joué. Vos billets déjà achetés restent valables mais peuvent aussi être remboursés.