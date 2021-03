StorieTouraine 02/03/21 – Encore des travaux sur l’A10 ; L’Université de Tours s’invite à l’Assemblée ; Saint-Cyr perd son cochon emblématique…

Et un appel à bénévoles à Sainte-Maure-de-Touraine.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

--------------

Attention travaux…

Dans le cadre de l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A10, les ouvrages d’art doivent être aménagés. A Sainte-Maure-de-Touraine, des travaux se tiendront au niveau d’un ouvrage sous l’autoroute. Ils nécessiteront de fermer temporairement la bretelle de sortie de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) dans le sens Poitiers > Tours, jeudi 4 mars, de 20h à 7h du matin vendredi. Des itinéraires de déviation seront mis en place sur le réseau secondaire.

L’Université de Tours à l’Assemblée Nationale…

Le député tourangeau Daniel Labaronne a abordé le manque de moyens de la fac ce mardi lors d’une question posée à la ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal. L’établissement dispose de 5 300€ de budget par étudiant contre 5 900€ il y a 5 ans. Une baisse liée à l’augmentation des élèves : 31 000 contre 26 000… sans progression significative des fonds alloués par l’Etat. D’après l’élu LREM, 22 millions d’€ seraient nécessaires. Le gouvernement a tout de même répondu que plusieurs millions d’€ de subventions avaient été accordés : 3 millions pour développer les cours à distance, 5 millions d’€ pour rénover les bâtiments et 7 millions via la subvention pour charge de service public. Malgré ça, Tours a moins d’argent par étudiant qu’Orléans, pourtant une fac de taille plus modeste.

Appel à bénévoles…

La course cycliste La Roue Tourangelle a besoin de vous pour son édition du dimanche 4 avril. Il lui faut des signaleurs (avec permis B). Le rôle du signaleur est de se poster à un carrefour afin de garantir qu'aucun véhicule ne franchira le parcours des cyclistes. Pour proposer votre participation, contactez Mathieu au 06 79 67 10 28 ou Thibaud au 06 04 53 56 68. Ou envoyez un mail à [email protected]

Basket…

Après quelques jours de trêve, c’est la reprise pour Tours ce mardi. Match contre Rennes à 20h dans le cadre du championnat de Nationale 1. Une rencontre diffusée gratuitement sur le Facebook de l’UTBM, actuellement premier de sa poule mais qui n’a pas vraiment le droit à l’erreur pour réussir son objectif de l’année et monter en Pro B.

Emotion à Saint-Cyr-sur-Loire…

La ville a annoncé ce mardi le décès récent d’un animal apprécié des enfants : le cochon nain vietnamien de sa mini-ferme. Salami (oui, oui, c’était son nom) a succombé à une infection pulmonaire à l’âge de 8 ans. Il appartenait à une espèce dont les spécimens vivent en général une dizaine d’années. Plusieurs internautes lui ont immédiatement rendu hommage sur les réseaux sociaux.