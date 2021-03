[#MIAM] : Le plus beau coloriage de votre enfant vaut peut-être un bon gâteau

C'est le concours lancé par le pâtissier Nicolas Léger.

Le pâtissier Nicolas Léger est devenu en quelques années une référence solide à Tours dans le domaine. Ssa boutique, située face aux Halles à l'entrée de la place du Grand Marché a su séduire nombre d'adeptes. Il faut dire que quand il s'y est installé en 2016, cette belle bâtisse n'était pas abandonnée puisqu'elle abritait déjà une institution des gourmandises sucrées de Tours : La Maison Dause.

Oui mais reprendre un lieu connu ne suffit pas et Nicolas Léger y a rapidement imprimé sa propre patte : entre classiques revisités et nouvelles créations. L'autre raison du succès c'est aussi la modernité de l'approche du métier. Homme de son temps Nicolas Léger a su investir également le domaine de la communication et de l'événementiel. Chaque année par exemple il créé spécialement pour le Festival Concerts d'Automne, une pâtisserie éphémère le temps de l'événement.

Aujourd'hui, qui dit communication, dit forcément réseaux sociaux également, que le pâtissier a largement investi pour prolonger le lien avec ses clients. Pour ces vacances d'hiver, il a ainsi lancé un concours de coloriage pour les enfants, à partir d'un livre de dessins de ses propres pâtisseries.

L'idée est simple, le livret de coloriage est téléchargeable sur le site de la Pâtisserie (retrouvez le ici : https://bit.ly/3jIg7AL), ensuite vous postez le dessin préféré de votre enfant sur la page Facebook de Nicolas Léger (c'est ici : https://www.facebook.com/legerpatissier/posts/3570678073050217).

Après tirage au sort parmi les participants, la ou le gagnant(e) remportera un gâteau pour six personnes à partager en famille. Gourmandes, gourmands, à vos dessins !

Attention tirage au sort samedi 6 mars à 21h00 !