StorieTouraine 01/03/21 – Accident mortel à Véretz ; Incendie de bar à chicha à Tours ; L’A85 coupée après un accident grave…

Et l’immobilier d’entreprise résiste au Covid.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

------------

Accident mortel…

C’était dimanche soir vers 23h30 à Véretz : une camionnette a percuté un poteau électrique. Deux jeunes d’une vingtaine d’années se trouvaient dans ce véhicule. L’un d’entre eux est mort, un homme de 21 ans. L’autre a été gravement blessé et hospitalisé au CHU Trousseau à Chambray (mais il était sorti du coma dans l’après-midi). Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre qui a également privé de courant 17 foyers situés à proximité. Depuis janvier c’est la 4e victime de la route dans le département, et le 2e jeune de moins de 25 ans tué dans un tel drame.

Accident sur l’A85…

Autre accident marquant : une collision entre un poids lourd et un fourgon sur l’A85 entre Bourgueil et Langeais en direction de Tours. Une personne a été gravement blessée et hospitalisée après un transfert en hélicoptère. L’autoroute a été coupée le temps de l’intervention, puis rouverte en milieu d’après-midi. L’interruption de trafic a duré de 13h20 à 15h50 environ.

Incendie à Tours…

Dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h du matin, le bar à chicha Le Theatro – actuellement fermé pour cause de crise sanitaire – a été totalement ravagé par un incendie. La façade de l’immeuble est complètement noircie. Les flammes sont montées haut et avec une telle violence qu’il a fallu évacuer 13 personnes, surprises en plein sommeil. L’une d’entre elles a été hospitalisée après avoir inhalé des fumées. L’origine du sinistre est inconnue. Les habitants ont pu rentrer chez eux vers 4h du matin, après 2h d’attente.

Immobilier…

Selon un baromètre d’Arthur Loyd, « Le marché tourangeau fait face à la crise de la Covid-19 avec des demandes actives malgré les deux mois de confinement strict. Le marché des bureaux est en recul de 17% par rapport à 2019, en raison du contexte sanitaire mais aussi de l’offre qui diminue. Le marché des locaux d’activité et entrepôts est en recul de 25% par rapport à 2019 mais garde une bonne dynamique avec un volume placé supérieur à la moyenne décennale de 59 000m². Il est aussi à noter que l’année 2019 était une année hors du commun pour ce secteur de marché. »