[En vitrine] A 2 minutes de la gare, une épicerie gourmande avec option bien-être

Décidément il y a de la nouveauté dans l’air en ce moment Rue Bernard Palissy à Tours, la rue qui part du Vinci et de l’Office du Tourisme pour rejoindre la préfecture puis le square François Sicard. On vous a déjà parlé de la librairie-salon de thé et de la friperie… Maintenant voici l’épicerie Natourella, qui a pris la suite d’une agence de voyages.

Ouverte depuis quelques semaines seulement au N°52, la boutique est dirigée par Natalie. Cette femme de 35 ans est née aux Comores et nous vient directement de Mayotte où elle dirigeait précédemment un gite. Son mari travaille dans l’Education Nationale et il a été muté à Tours entraînant donc un changement de vie pour le couple.

Arrivée en Indre-et-Loire depuis 4 mois, Natalie nous dit qu’elle s’y sent particulièrement bien et qu’elle a tout de suite eu envie de monter une affaire pour populariser les richesses locales… D’où cette épicerie où l’on trouve des références allant des Rillettes de Jojo aux jus de fruits des Vergers de la Manse, en passant par Mille et Une Confitures ou les spécialités de la Laiterie de Verneuil.

On trouve aussi des œufs bio, des légumes, du vin, de la bière, du riz de Camargue, des pâtes, des soupes, des plats cuisinés en conserve… Une partie des produits sont en vrac, la plupart bio, souvent locaux… Mais on voyage aussi avec bananes ou avocats.

La nourriture n’est pas le seul atout de Natourella. Natalie s’est lancée dans une formation pour devenir naturopathe et propose donc différents produits autour de la beauté ou du bien-être au naturel, avec des huiles essentielles, les produits cosmétiques de la marque tourangelle Odaloire ou encore des tisanes relaxantes et médicinales. Elle espère prochainement pouvoir organiser des ateliers dans la boutique ainsi qu’un comptoir de jus de fruits à emporter.