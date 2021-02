StorieTravaux 28/02/21 – A10, Rue Nationale, Chambray… Les chantiers de la semaine

Et quelques perturbations à prévoir.

Chaque semaine sur Info Tours on fait le point sur les nouveaux chantiers portés à notre connaissance pour vous aider à circuler dans le département. Voici ce qu’il faut savoir pour la première semaine de mars…

--------------

A10 :

La nuit du jeudi 4 mars au vendredi 5 mars, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

Ces prochains jours il y aura des travaux sans conséquences pour la circulation du tram Rue Nationale. Les nouveaux lampadaires installés en 2020 vont être peints. 5 à 6 poteaux seront traités chaque semaine, ça va donc durer un petit moment pour traiter toute la rue. A priori jusqu’en mai.

Difficultés de circulation à prévoir Rue Edouard Vaillant en raison de travaux pour refaire le goudron entre la Rue du Dr Fournier et la Rue Florian. L’accès au parking Bus des Peupliers sera impacté par les travaux. La rue de la Tour d’Auvergne côté Ouest sera fermée à la circulation. Pendant les travaux, la circulation sera en alternance par feux tricolores et seulement les accès des véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier.

Chambray-lès-Tours :

Dans le cadre du projet de la deuxième ligne de tramway Tours Métropole Val de Loire lance la phase d’études géotechniques. A Chambray les premières investigations sur la voie publique se dérouleront jusqu'au 12 mars 2021, sur une partie de l’avenue de Bordeaux et l’avenue de la République, pouvant engendrer des perturbations très ponctuelles de la circulation, sans pour autant la bloquer.

Travaux avec perturbations sur le réseau Fil Bleu :

Jusqu’à vendredi, en raison de travaux rue de la Chanterie à Saint-Cyr-sur-Loire, l’arrêt Chanterie n’est pas desservi par la ligne 73 (direction Jean Jaurès). Vous devez vous reporter à l'arrêt Delacroix, situé rue des Bordiers.

En raison de travaux avenue du Général de Gaulle à Fondettes, les arrêts Les Aubuis, Crucifix, Agrocampus, La Plaine et Fondettes Gare ne sont pas desservis par la ligne 11 le mardi 2 mars et le mercredi 3 mars de 20h à la fin de service. Vous devez vous reporter aux arrêts Deux Croix et Pont de la Motte, situés avenue du Général de Gaulle.