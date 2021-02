StorieTouraine 27/02/21 – Un centre d’accueil pour réfugiés à Amboise ; Colère après la dégradation d’un terrain de hockey ; Concert reporté pour Claudio Capéo…

Et l’agenda sportif du week-end.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

--------------

Nouveauté à Amboise…

La préfecture, la mairie et la Croix Rouge l’ont annoncé cette semaine : la ville d’Amboise va accueillir un centre dédié à l’hébergement de demandeurs d’asile avec 90 places. Le site retenu est celui de l’ancienne gendarmerie dans le quartier des Bouts des Ponts. L’entrée en fonction est prévue au printemps et au plus tard au début de l’été avec des chambres individuelles ou appartements pour les familles. Il sera possible d’y rester plusieurs mois le temps des démarches pour obtenir ou non un titre de séjour en France. Un projet dans le cadre d’un appel de l’Etat pour créer 3 000 places d’accueil pour réfugiés dans le pays. 680 places sont actuellement disponibles en Indre-et-Loire à Chinon, Tours, Joué et Saint-Pierre-des-Corps.

Demande de concertation…

Après une nouvelle intrusion de gens du voyage sur des terrains sportifs de Rochepinard – et des dégâts qui se chiffrent en milliers d’euros – la ville de Tours réclame une réunion avec la préfecture et Tours Métropole pour trouver des solutions afin d’éviter les installations sur des terrains pas prévus pour. En attendant des blocs de pierres pourraient être installés pour barrer le passage. Un terrain de hockey est désormais impraticable, avec également des vestiaires et buts dégradés. 50 000€ avaient été investis après des dégradations l’été dernier sur des terrains du TFC.

Concours…

Axel à 19 ans, il est apprenti de la charcuterie Goulay à Tours… et candidat au concours de Meilleur Apprenti de France ce week-end à Paris. Cet habitant de Saint-Pierre-des-Corps est rattaché au Campus des Métiers de Joué. Il devra réaliser une terrine de mousse de foie de porc aux morilles, deux saucissons cuits de porc et de canard puis un pâté croûte de cochon aux fruits secs. On saura lundi après-midi s’il figure parmi les lauréats.

Rugby…

On ne reverra pas l’US Tours sur le terrain de Tonnelé cette saison. Le club de Fédérale 3 – qui ambitionnait de monter en Fédérale 2 – est contraint de stopper sa saison sur décision de la Fédération Française de Rugby : en raison de la crise Covid, tous les championnats amateurs sont annulés. Cela vaut aussi pour Chinon, Joué ou Saint-Pierre-des-Corps. Une décision similaire avait déjà été prise l’an dernier, sans montées ni descentes. Tout sera donc à recommencer dès septembre 2021.

Volley…

A 18h on se branche sur LNV TV pour suivre le match du TVB contre Narbonne depuis la salle Grenon. Une rencontre avec pour la première fois le nouveau joueur brésilien du club engagé officiellement cette semaine pour remplacer Nathan Wounembaina qui a choisi de partir en Libye en plein milieu de la saison. Les Tourangeaux restent sur une période compliquée en championnat, et ont glissé à la 5e place du classement après une défaite face à Cambrai (3-2 alors qu’ils menaient 2-0).

Hockey…

Une semaine après leur première défaite en D1 depuis la reprise post-confinement, les Remparts sont de retour sur la glace et affrontent Nantes ce samedi à 19h. Une rencontre diffusée sur leur page Facebook et sur Fanseat.

Concerts…

Nouvelle date pour le concert de Claudio Capéo au Vinci de Tours : ce sera désormais le jeudi 23 septembre à 20h30. Celui de Yannick Noah est décalé le dimanche 27 mars 2022 à 18h. 12 mars à 20h30 à l’Espace Malraux de Joué pour The Opera Locos. Les billets déjà achetés restent valables ou peuvent être remboursés en faisant la demande rapidement.