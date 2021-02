StorieTouraine 25/02/21 - Alerte pollution en Indre-et-Loire ; Fermeture de l’A85 ; Prolongation de vie des réacteurs nucléaires...

Et un prix pour les instruments Bergerault de Ligueil.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Qualité de l’air...

Elle est mauvaise selon Lig’Air, l’association régionale qui mesure la pollution en Indre-et-Loire. Et ce à cause de poussières venues du Sahara. Des départements comme le Loir-et-Cher ont même décidé de réduire de 20km/h la vitesse pour réduire les effets de cet épisode. Le retour à la normale aura lieu ce vendredi avec un changement de temps.

Nucléaire...

Une information qui concerne Chinon et sa centrale nucléaire... L’Autorité de Sûreté Nucléaire dit oui à la prolongation de vie de dix ans des plus vieux réacteurs actuellement en activité. Ils vont donc pouvoir produire de l’électricité pendant 50 ans, moyennant des travaux qu’EDF va devoir réaliser afin de confirmer qu’ils sont sûrs. Les centrales voisines du Loir-et-Cher et du Loiret sont également concernées.

Rappel...

On vous l’annonçait le week-end dernier dans la traditionnelle StorieTravaux d’Info Tours : l’A85 ferme cette nuit dès 20h entre Langeais et Bourgueil dans le cadre des finitions du chantier de doublement d’un viaduc. Au total, 6 viaducs de cette autoroute pourront désormais être empruntés en deux fois deux voies.

Volley...

C’était le choc de la fin de semaine dernière : le départ du capitaine du TVB Nathan Wounembaina en pleine saison direction la Libye après une proposition financièrement juteuse. Un joueur va le remplacer au sein de l’équipe championne de France et actuellement 5e de Ligue A : Lucas Loh, un Brésilien (encore un, l’équipe en ayant déjà embauché plusieurs l’été dernier). Cet attaquant de 30 ans, 1m95 et 83kg évoluait auparavant en Pologne. Il effectuera son premier match avec ses nouveaux coéquipiers ce samedi contre Narbonne.

Récompense...

Ce mercredi soir, France 3 diffusait les Victoires de la Musique Classique... Et la Touraine y était représentée. Le percussionniste Aurélien Gignoux est monté sur scène avec un vibraphone et un marimba, deux instruments de l’entreprise Bergerault de Ligueil dans le Lochois. Et il a remporté le prix dans la catégorie Révélation, soliste instrumental. C’est la 3e fois que l’entreprise aux 40 salariés se retrouve mise en avant dans cette cérémonie.