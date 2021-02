[Coup de pouce] Le CHU de Tours veut s’équiper d’un diffuseur de bonne humeur

Pour déstresser les malades avant une intervention.

[Coup de pouce] c'est la rubrique d'Info Tours pour relayer de chouettes initiatives qui ont besoin d'aide.

------------------

Ces derniers mois on parle beaucoup de l’hôpital de Tours pour ses activités liées au coronavirus mais n’oublions pas que des dizaines de milliers d’enfants et d’adultes s’y rendent pour plein d’autres raisons. C’est pour elles et pour eux que l’établissement essaie de rendre ses prises en charge un peu moins pesantes via des aménagements à visée apaisante... Des projets qui ne sont pas financés par sa direction ni par l’Etat mais par des appels aux dons.

Ainsi, cette semaine, le Fonds de Dotation du CHU de Tours qui gère les projets parallèles aux soins lance trois appels pour améliorer le quotidien des patientes et des patients.



Ce qui a particulièrement retenu notre attention c’est la volonté de s’équiper de lunettes vidéo et de casques audio à destination des personnes bien stressées avant de passer au bloc opératoire. Ce qu’on appelle des diffuseurs de bonne humeur. L’idée est de diffuser des images de paysages et de la musique douce pour mettre les gens dans une ambiance zen au moment de l’intervention. Une initiative défendue par l’Unité de Chirurgie Ambulatoire et l’Unité de Diagnostics et de Thérapeutiques Ambulatoires. Un labo d’exploration cardiaque du CHU expérimente déjà le dispositif depuis 2019, l’idée est donc de collecter un peu plus de 40 000€ pour l’étendre ailleurs. On estime que près de 9 000 malades pourraient en bénéficier chaque année.



Pour toucher encore plus de monde, les entrées de blocs opératoires aujourd’hui dépourvues de décoration punchy ou d’accès à la lumière du jour pourraient ressembler à celles de l’hôpital Clocheville, c’est-à-dire proposer un sas éclairé de façon chaleureuse avec des dalles spéciales fixées au plafond. Il faudrait près de 45 000€ pour réaliser ce projet.



Enfin, 85 000€ sont recherchés pour améliorer une salle d’attente à l’hôpital de jour de cancérologie (60 patients par jour pour leurs suivis et traitements + leurs accompagnateurs).



Pour donner ça se passe sur le site www.fondsdedotation-chu-tours.fr, avec la possibilité de déductions fiscales pour les particuliers comme les entreprises.