StorieTouraine 23/02/21 - 73km/h d’excès de vitesse pour un motard ; 2 arrestations en pleine nuit ; Les gîtes du 37 font le plein...

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

Gros excès de vitesse...

Il n’y avait pas que des contrôles de stupéfiants ou du bon respect couvre-feu ce week-end en Indre-et-Loire mais aussi des policiers et gendarmes mobilisés pour contrôler la vitesse. Un motard a ainsi été surpris à 163km/h au lieu de 90 à Saint-Cyr-sur-Loire. 73km/h d’excès de vitesse ça signifie suspension immédiate du permis, véhicule placé en fourrière et convocation devant le tribunal.

Interpellations nocturnes...

Ce mardi vers 2h du matin 3 individus lourdement chargés en sac et colis ont été repérés par la police municipale près de la gare de Tours en direction du Sanitas. Des sacs contenant cafetières, parfums, vêtements ou maquillage. Ces hommes ont cherché à s’en débarrasser et à s’enfuir mais deux d’entre eux ont été interpellés puis placés en garde à vue pour recel de vol.

Du monde en vacances...

Pas de châteaux ouverts, ni de musées, et encore moins de restaurants. Mais les vacances de février voient tout de même du monde séjourner en Indre-et-Loire. Et pas qu’un peu : 62% de remplissage pour les gîtes du département, parfois mieux que l’an dernier. Avec de plus en plus de réservations à la dernière minute. Ce qui explique que pour l’instant les demandes pour le printemps sont assez faibles...

Tennis de table...

Enfin une victoire pour Joué-lès-Tours en championnat Pro Dames ! Ce lundi, les Tourangelles ont battu l’Entente Saint-Pierraise 3-0 ce qui met en confiance avant les play-downs qui diront si le club peut se maintenir au plus haut niveau. On en reparle fin mars. En attendant, les hommes de la 4S Tours affrontent Chartres ce mardi dès 18h dans leur salle (avec retransmission sur Facebook). Le club reste sur deux succès consécutifs ce week-end face à Argentan et Issy.