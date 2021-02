Job dating animation et formation sport : 2 plans emploi au top en Touraine

Un à Tours, l’autre à Loches.

Vous cherchez du travail en ce moment ? Alors voici peut-être de quoi vous aider...



D’abord samedi 20 mars la ville de Loches organise un job dating pour recruter 20 animatrices et animateurs qui seront chargés de gérer le centre de loisirs de la commune pendant l’été. Les contrats proposés peuvent aller de 2 à 7 semaines sur cette période de vacances scolaires.



La municipalité cherche des personnes qui ont le BAFA ou sont en train de l’obtenir mais aussi qui ont un CAP petite enfance voire tout autre diplôme du secteur enfance/jeunesse.



Pour participer il faut impérativement s’inscrire en avance par mail : [email protected] et on vous donnera un rendez-vous. Plus d’infos au 02 47 59 10 17.

-------

Par ailleurs, cette année lancement d’une formation « Chargé-e de développement et de marketing sportif » en Touraine.



En effet, Pôle Emploi, en collaboration avec Excelia Group (ex ESCEM), et l'AFDAS, proposent une formation - Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collectif, qui se déroulera du 10/03 au 10/06/2021, à Tours.



A l'issue de cette première phase, un contrat en alternance sera proposé par Profession Sport Loisirs (groupement d'employeurs) pour préparer un Titre Professionnel Négociateur Technico-commercial (BAC+2), et le Certificat de Formation à la Gestion Associative.



Les inscriptions ont lieu directement auprès de Rose-Marie TANGUY, Coordinatrice de programme formation continue. Mail : [email protected] ou par téléphone au 06 23 35 39 66.