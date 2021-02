[#MIAM] Le match des hot dogs à Tours

Deux enseignes en centre-ville.

Une saucisse dans un pain brioché avec des oignons frits, une bonne sauce et quelques extras... Voilà, en gros, la définition du hot dog telle qu’on peut l’entendre dans une ville comme Tours; Une nouvelle adresse a ouvert récemment près de la gare, une autre anime les abords du Vieux-Tours. On a testé les deux et on débriefe...



Les forces en présence : Rue Constantine, Drama Hot Dog a pris la suite de Ted’s hot dog qu’on avait adoré en son temps. Rue Edouard Vaillant, Hot Dog Family a pris la suite d’une sandwicherie. A chaque fois ce sont de toutes petites boutiques, à peine quelques tabourets chez Drama, quelques tables pour son concurrent Hot Dog Family (quand on pourra manger sur place).



Les produits : Drama Hot Dog travaille avec du pain frais produit dans l’agglo et des pâtisseries de la Maison Nardeux, Hot Dog Family propose quelques recettes différenciées comme le pain à l’encre de sèche. En accompagnement, on peut y trouver des nachos à napper de sauce ou des pommes de terre grenaille alors que l’autre enseigne ne propose que des chips. On trouve aussi des recettes originales type tartiflette ou camembert sur le point de vente du Vieux-Tours, option chèvre-miel ou avocat du côté de la gare.



L’accueil : sympa chez Hot Dog Family, bien fun chez Drama. Dans les deux cas le service est relativement rapide. Après tout ce sont des fast food.



Les prix : une dizaine d’€ dans les deux cas pour une formule, un peu plus cher Rue Constantine que près de la gare.



Le verdict après dégustation : on penche pour Drama, même si on avait encore un peu faim après (on aurait peut-être pu prendre l'option double saucisse).