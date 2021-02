StorieTouraine 22/02/21 - Saisie de stups aux Prébendes ; 59% de médecins prêts à vacciner contre la Covid ; Carton des vins de Loire aux Pays-Bas...

Et un nouveau président pour les commerçants tourangeaux.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

--------------

Saisie de stups...

Ce week-end la police d’Indre-et-Loire a indiqué avoir saisi - mardi 16 février - des petits paquets de gâteaux qui contenaient tout autre chose, en l’occurrence des stupéfiants. C’était dans le quartier des Prébendes, en fin d’après-midi, après avoir repéré un homme de 21 ans qui venait de griller un feu rouge. Il a fini par être interpellé ainsi que son passager de 20 ans. Bilan : quasi 500g de cannabis saisis + 3 800€ en liquide + un peu de crack et d’ecstasy.

Point Covid...

Dès jeudi, les médecins généralistes seront autorisés à vacciner les personnes de 50 à 64 ans dans leurs cabinets avec le vaccin AstraZeneca, 3e produit anti-Covid autorisé en France. 59% des praticiens et praticiennes sont prêts à le faire, ce qui demandera pas mal de logistique (organiser les rendez-vous sur une journée pour ne pas perdre les doses, faire face aux fortes demandes par téléphone). 330 cabinets du département sont donc préinscrits pour entamer la campagne. Ce sont eux qui contacteront directement leurs patients les plus à risques.

Nouveau président pour les commerçants...

Homme bien connu en Bourgueillois, Guillaume Lapaque vient de prendre la présidence de la fédération des commerçants d’Indre-et-Loire en remplacement de Sylvain Debeure. Et ce quelques jours après avoir annoncé une candidature aux régionales et défié les autorités et leurs mesures sanitaires en servant des bières et autres boissons dans un local commercial lui appartenant les jours de marché à Bourgueil.

Vin...

Malgré la crise du coronavirus, les vins de Loire sont prisés à l’étranger : +1,5% de ventes en volume l’année dernière selon des chiffres d’Interloire (dont le Chinonais Jean-Martin Dutour vient de quitter la présidence). Le Royaume-Uni a acheté +15,6% de bouteilles, +26% aux Pays-Bas, +20% en Suisse et « seulement » +3% en Allemagne. Il n’en reste pas moins que les viticulteurs de la région sont en difficulté, notamment avec la fermeture prolongée des restaurants. Interloire va consacrer 3 millions d’€ à des actions de soutien de la filière d’ici fin 2021.