StorieTravaux 21/02/21 – Deux ponts à casser cette semaine sur l’A10 au sud de Tours

Mais aussi à Saint-Cyr-sur-Loire et Sorigny.

Pour vous aider à circuler, on fait le point chaque semaine sur les travaux portés à notre connaissance en Indre-et-Loire. Voici l’édition valable pour la semaine du 22 février.

A10...



Le mercredi 24 février, entre 14h et 19h : fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1) en provenance de Paris et en direction de Bordeaux. Une déviation sera mise en place.

La nuit du mardi 23 février au mercredi 24 février, entre 20h et 7h : fermeture de la section d'autoroute entre les échangeurs Joué-lès-Tours (n°24) et Monts-Sorigny (n°24.1) dans les deux sens de circulation. Suivre la déviation mise en place sur les routes secondaires.

La nuit du jeudi 25 février au vendredi 26 février, entre 20h et 7h : fermeture de la section d'autoroute entre les échangeurs Monts-Sorigny (n°24.1) et Ste-Maure-de-Touraine (n°25) dans les deux sens de circulation. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local. De plus, l'aire de services La Fontaine Colette, située entre les échangeurs Monts-Sorigny (n°24.1) et Ste-Maure-de-Touraine (n°25), sera fermée à partir de 18h.

En parallèle, à Sorigny, la route de Thilouze sera fermée dès mardi et pour 13 mois à proximité de l’autoroute.

Toutes ces opérations sont liées à la déconstruction de deux ponts devenus trop petits pour supporter l’élargissement de l’autoroute à 2x3 voies. Par ailleurs, depuis le 18 février, un ouvrage provisoire a été installé à Monts. Objectif : assurer la continuité du trafic entre Monts et Sorigny malgré la déconstruction puis reconstruction du pont de la D84. Le pont provisoire composé de 3 morceaux fait 150 tonnes.

A85...



La nuit du jeudi 25 février au vendredi 26 février, entre 20h et 7h : fermeture de la section d'autoroute entre les échangeurs de Langeais (n°7) et de Bourgeuil (n°5) en provenance de Tours et en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du projet de doublement du viaduc de la Roumer dont c’est la dernière phase. Dès vendredi, la circulation s’effectuera sur les deux viaducs mais provisoirement sur une voie dans chaque sens.

Saint-Cyr-sur-Loire…

La rue de la Mairie sera fermée à la circulation dès lundi 22 février entre la rue du Docteur Tonnellé et la piscine municipale. En effet, le déplacement d'un transformateur électrique, aujourd'hui situé dans l'ancienne école Honoré de Balzac, nécessite la fermeture de la voie pendant trois semaines. La circulation rue du Docteur Tonnellé sera également perturbée en raison de sa mise en alternat par feux tricolores.

Tours…

Ce lundi, début d’un chantier de 4 semaines Rue Camille Flammarion, notamment dans le but de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Pendant la réalisation des opérations, la circulation sera déviée et seulement les accès des véhicules des riverains seront. Les déviations seront mises en place pour accéder aux commerces (si nécessaire).

Rue Emile Zola, c’est l’installation d’un point d’apport volontaire de déchets qui va perturber la circulation pour 6 semaines dès ce lundi. Il sera situé près du lycée Ste Ursule.

Et puis jusqu’au 3 mars, en raison de travaux rue des Bordiers, les arrêts Bordiers et Chanterie ne sont pas desservis par la ligne 73 du réseau Fil Bleu (Direction Moulin Maillet). Vous devez vous reporter aux arrêts Tranchée situé boulevard Charles de Gaulle et Ménardière situé rue de la Ménardière.