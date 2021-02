StorieTouraine 21/02/21 – Record pour le Pot au Feu Géant de Tours ; Course poursuite de 25 minutes en ville ; Le TVB encore battu…

Et première défaite des Remaprts.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

Pot au Feu Géant…

Cette année cet événement au profit des Restos du Cœur s’est adapté à la crise sanitaire. Les parts étaient à réserver en avance sur Internet ou à acheter en direct sur 4 marchés (Coty, Beaujardin, Les Halles, Les Fontaines). Les ingrédients (bœuf, légumes, pain) ont tous été offerts par différents partenaires. Bilan pour cette 25e édition : un nouveau record de dons : 23 328€ soit 1 500€ de plus qu’en 2020.

Course poursuite…

Dans la nuit de vendredi à samedi, une camionnette s’est enfuie en apercevant la police municipale de Tours Rue du Maine. Pendant 25 minutes, l’équipage a tenté d’intercepter le véhicule dans la Tranchée, le centre-ville, Boulevard Louis XI puis enfin à La Riche. Bloqué sur un parking, l’homme a tenté de s’enfuir à pied avant d’être rattrapé. Déjà connu de la police et en attente de jugement pour des délits routiers, il conduisait sans permis et avec 1,2g d’alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue et son véhicule mis en fourrière.

Volley…

Sale semaine pour Tours. Battu à Montpellier mardi (3-0), le club a perdu son capitaine Nathan Wounembaina parti en Libye pour un contrat bien plus juteux financièrement. Ce samedi soir, les hommes d’Hubert Henno se déplaçaient à Cambrai pour une nouvelle journée du championnat de Ligue A… et ils ont perdu. 3-2. Après avoir gagné les deux premiers sets (27-25, 25-19). Les Tourangeaux sont désormais 5e du classement, Cambrai 3e.

Hockey…

Défaite également pour les Remparts, la première depuis leur reprise du championnat de D1 sous une nouvelle formule de poules régionales. Les hockeyeurs tourangeaux se déplaçaient à Dunkerque ce samedi, ils y ont été dominés 7-4. Prochain objectif : Nantes, qui viendra à la patinoire de Tours samedi 27 février.