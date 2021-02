[Photos du jour] Un air de printemps ce samedi à Tours

Et beaucoup de monde dehors.

Un soleil parfois discret mais des températures attrayantes, autour de 18° au meilleur de l’après-midi : il n’en fallait pas plus pour inciter Tourangelles et Tourangeaux à sortir. Et à se regrouper.

Ce samedi, on a donc vu beaucoup de monde en ville, et en particulier sur les bords de Loire, lieu de rendez-vous pour la jeunesse ou des amis ayant l’envie de pique-niquer. Des petits groupes éparpillés un peu partout sur les bancs, les quais, les rebords… Avant de s’envoler assez rapidement à l’approche du couvre-feu à 18h.

Les prochains jours s’annoncent également très doux, en plus on est désormais en période de vacances scolaires… La multiplication potentielle de ces images inquiète un peu autorités sanitaires et médicales, le respect des gestes barrières devenant soudainement plus difficile en groupe ou avec quelques boissons. Certaines villes comme Paris et Lyon ont ainsi interdit la consommation d’alcool sur la voie publique tandis qu’à Nice on se pose sérieusement la question de renforcer les mesures sanitaires (l’hypothèse d’un reconfinement local est évoquée par certains).

Chez nous, les données épidémiques restent pour l’instant parmi les plus basses de la région Centre-Val de Loire. On ne saura que d’ici 10-15 jours si ces retrouvailles facilitées par la météo ont des conséquences sur la propagation du virus. Presque qu’un an après l’éclatement de la première vague, et vu la persistance des restrictions, elles semblaient en tout cas psychologiquement indispensables aux personnes vues dehors ce week-end.