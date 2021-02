StorieTouraine 20/02/21 – Cluster Covid chez Touparegel Amboise ; Accident grave à La Tour-Saint-Gelin ; Le capitaine du TVB s’évapore en Lybie…

Mais aussi un incendie à Truyes.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Point Covid…

Selon le syndicat CGT, la direction de l’entreprise de produits surgelés Toupargel située à Nazelles-Négron près d’Amboise a fait preuve de négligences après la déclaration d’un cas de Covid parmi le personnel… ce qui a entraîné un cluster conséquent (14 cas parmi 23 personnes qui travaillent au centre d’appels). La première contamination a été détectée le 21 janvier. Une enquête sanitaire débutera le 2 mars, notamment avec un médecin du travail.

Concernant l’évolution de l’épidémie : 5,4% de tests positifs en Touraine du 9 au 15 février soit 921 cas sur 16 970 dépistages. Un chiffre stable. 29 personnes étaient soignées en réanimation ce vendredi, 86 en service de médecine. 455 décès sont à déplorer depuis le 1er septembre dans le département. Au niveau régional, 147 000 injections de vaccins ont été administrées, près de 40 000 personnes ont reçu leurs deux doses.

Accident grave…

En début d’après-midi vendredi, un accident entre deux véhicules a fait deux blessés sur la D757, à La Tour-Saint-Gelin. Une victime a été dirigée vers l’hôpital de Chinon, l’autre – gravement touchée – a été héliportée vers le CHU Trousseau de Chambray-lès-Tours. 17 pompiers ont été mobilisés.

Plus tard dans l’après-midi, 13 secouristes se sont rendus à Truyes pour un feu de maison. 20m² de combles détruits sur une surface totale de 200m². 2 lances ont été nécessaires pour éteindre les flammes. 2 adultes et 5 enfants qui vivaient là ont été relogés par des amis.

Les sports du week-end…

En tennis de table, la 4S Tours affrontait Argentan ce vendredi et ce dans le cadre du championnat de Pro B. Les Tourangeaux s’imposent 3-2 à l’extérieur.

En hockey sur glace, on attend les Remparts de Tours à 19h à la patinoire de Dunkerque, pour la 4e journée de la phase de poule du championnat de D1 reconfiguré en raison du coronavirus. Les Tourangeaux restent sur trois succès consécutifs. La rencontre sera à suivre sur la page Facebook des Nordistes.

Volley…

C’est un choc immense pour le club de Tours et pour son public : arrivé en 2017, le capitaine Nathan Wounembaina décide de s’en aller en pleine saison direction… la Lybie. Un choix clairement financier, alors que le joueur de 36 ans est en fin de carrière. Il était pourtant sous contrat avec le TVB jusqu’à la fin de la saison et même pour la suivante mais il a donc préféré partir. Un choix très contesté, que le club a tenté d’empêcher avant de craquer et de signer un accord. Dans les prochains jours, il recrutera un pigiste médical pour compenser cette absence. Avant cela, l’actuel 4e du championnat de Ligue A, en difficulté ces dernières semaines, va devoir se ressaisir dès ce samedi sur le terrain. Il se déplace à Cambrai alors qu’il reste sur une défaite 3-0 chez le leader Montpellier.