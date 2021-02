[La photo du jour] CCC OD : Une expo de tourangelles à voir de l’extérieur

Avec un travail sur le réemploi des matériaux

Hors-Studio c’est deux Tourangelles, Elodie Michaud et Rebecca Fezard, deux tourangelles qui mènent depuis 2016 un travail de recherche et d’expérimentation sur les matériaux et leur réemploi, dans un but artistique et de design.

Lauréates en fin d’année dernière du Grand Prix de la Création de la ville de Paris pour ce travail, les deux designers affichent aujourd’hui le résultat de leur travail au sein du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD) dans le cadre de « La partition d’un instant », une exposition visible dans les galeries transparentes faisant le tour du bâtiment.

Du coup, bien que le CCC OD soit fermé, cette exposition est complètement visible depuis l’extérieur du bâtiment. A la fois expérimentale et s’inscrivant dans une certaine tradition iconique, cette exposition se montre comme un trait d’union entre les époques. D’un côté nous avons un papier peint décoratif, inspiré du motif Isola Bella créé en 1842 et réinventé par l’effet « glitch » utilisant les bugs informatifs. De l’autre des colonnes paramétriques, en guise de clin d’œil à l’architecture classique mais constituées de briques constituées à partir de coquilles d’huitres et de moules broyées, puis amalgamées avec une algue (agar agar). Enfin une façade plus archéologique, entre patrimoine et ruines travaillées.

Une exposition entre tradition et renouveau, intégrant de l’impression 3d et des matériaux naturels. Une partition d’un instant, entre passé et futur en somme.

A voir jusqu’au 02 janvier 2022 au CCC OD. Possibilité de visites commentées. Plus d’informations sur https://www.cccod.fr