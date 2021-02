StorieTouraine 18/02/21 – Pas plus de variant sud-africain à Richelieu ; Tribune pour rouvrir les lieux culturels ; Mobilisation réussie à Saint-Pierre-des-Corps…

Et du tennis de table à Joué-lès-Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

---------------

Des nouvelles du coronavirus…

5 cas de variant sud-africain avaient été détectés dans le secteur de Richelieu. Pour éviter une propagation de la souche, la préfecture a organisé deux jours de tests massifs avec un labo chambraisien. 715 personnes sont venues… Aucune n’avait été infectée par ce variant. Et seuls une dizaine de cas positifs ont été identifiés. Cela dit, il est possible que le variant ait contaminé d’autres personnes qui ne sont pas venues se faire dépister ou étaient encore en phase d’incubation.

Bataille pour la culture…

Ce jeudi le maire de Tours Emmanuel Denis fait partie des signataires d’un texte appelant à la réouverture de tous les lieux culturels malgré la crise sanitaire (avec protocole anti-Covid adapté, évidemment). Le président de la région François Bonneau, le maire de Blois Marc Gricourt ou la maire de Paris Anne Hidalgo figurent également dans la liste des soutiens.

Saint-Pierre-des-Corps…

Une mobilisation entendue. La mairie indique que ce mercredi, l’inspecteur d’académie d’Indre-et-Loire a annoncé le maintien du demi-poste de coordinatrice de l’Animation-Lecture et la création d’un demi-poste avec les mêmes missions intervenant dans les autres quartiers prioritaires de l'agglomération tourangelle. Une décision après mobilisation d’élus et parents d’élèves ainsi que de syndicats enseignants. Mardi le conseil municipal avait voté à l’unanimité un vœu pour le maintien de ce poste. « L’équipe municipale remercie l’Inspecteur d'Académie pour cette décision qui fait perdurer ce rendez-vous tant attendu par les enfants depuis 1968 » souligne l’équipe du maire.

Tennis de table…

Ce jeudi nouveau match du championnat Pro Dames pour les joueuses de Joué-lès-Tours. Elles affrontent Quimper à domicile et à huis clos avant d’aller dans l’Aisne samedi afin d’affronter Saint-Quentin puis de recevoir l’Entente Saint-Pierraise lundi. Des rencontres à gagner pour assurer l’objectif du club à savoir son maintien en première division. La rencontre de ce 18 février marque par ailleurs le retour d’He Li, absente depuis décembre. Coup d’envoi à 19h30 et diffusion via le Facebook du TT Joué.

Marathon de Tours…

Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, le Marathon de Tours devrait revenir en 2021, ainsi que les courses des 10 et 20km. Les inscriptions sont ouvertes. Date de la course : 26 septembre, avec pour la première fois un 10km de marche nordique. En cas de nouvelle annulation les dossards seront remboursés ou reportés sur 2022.