StorieTouraine 17/02/21 – Manif de profs à Tours ; Pétition contre la chasse hors couvre-feu ; Le TVB largement dominé à Montpellier…

Et des nouvelles des élections régionales et départementales.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

--------------

Manifestation d’enseignants…

Une semaine après la présentation du premier projet de carte scolaire 2021 pour l’Indre-et-Loire, le syndicat SNUDI-FO appelait à se rassembler devant l’inspection d’académie ce mercredi Rue Giraudeau, à partir de 14h. L’idée était de dénoncer les 27 fermetures de classes, notamment dans des communes rurales. Un combat soutenu par la députée du Lochois Sophie Auconie qui – avant de quitter ses fonctions pour raisons de santé – veut faire pression sur l’inspection d’académie pour dénoncer la situation de certaines communes dont l’école n’aurait plus qu’une seule classe en septembre.

Grève au CHU…

Un collectif qui travaille dans les services de psychiatrie des hôpitaux de Tours et Loches appelle à la grève ce jeudi 18 février. Ses revendications : renfort des effectifs, remplacement des salariés en arrêt, réouverture de toutes les capacités d’accueil, garantir des temps de réflexion professionnelle dans chaque service, abandon du projet de regroupement sur le site du CHU Trousseau à Chambray. « Ces derniers mois, la réponse de la direction aux problèmes que nous rencontrons consiste à appuyer autant que possible sur la pédale de l’auto remplacement et des heures supplémentaires et à valider du sous-effectif, alors que les effectifs dits “normaux” sont totalement insuffisants » déplorent notamment les équipes mobilisées.

Mobilisation anti-chasse…

La semaine dernière nous vous informions en avant-première que la préfecture d’Indre-et-Loire autorisait les chasseurs à circuler après 18h malgré le couvre-feu car les mesures sanitaires perturbaient l’organisation des chasses. Cette mesure valable uniquement pour le gros gibier a déclenché un fort écho médiatique national… et une pétition d’opposants à la chasse. Une pétition s’approche doucement des 50 000 signatures sur le site Mes Opinions, et ce en moins d’une semaine.

On va voter…

Le parlement a entériné le report des élections départementales et régionales. Ces deux scrutins prévus en mars aurojt lieu les dimanches 13 et 20 juin pour renouveler les conseils départementaux (qui gèrent les collèges, les routes, la politique social – handicap, RSA, protection de l’enfance) et les conseil régionaux (qui s’occupent des lycées, du train, des cars, du tourisme, de l’économie, du sport…). Réservez ces dates pour ne pas oublier d’aller voter !

Volley…

Ça ne va décidément pas très fort en ce moment pour le TVB. Les Tourangeaux ont été battus 3-0 par Montpellier ce mardi. Les Héraultais actuels leaders du championnat de Ligue A. Les hommes d’Hubert Henno sont 4e.