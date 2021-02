[#MIAM] On a testé le nouveau restau de la Place Plum’

Ça s’appelle Chez Madie.

En pleine période de fermeture des restaurants on a une nouvelle adresse à tester en plein cœur du Vieux-Tours. Prometteuse, en plus, puisqu’elle annonce travailler à partir de produits locaux, de saison, parfois bio. Dans le menu on trouve par exemple de la blonde d’Aquitaine élevée dans le Cher (par le papa d’un des patrons) mais aussi du porc roi rose et des légumes de Touraine…

Allons donc voir Chez Madie, qui remplace Le Carré Place Plumereau. Une association à trois entre deux ex des Trois Rois et une chef de cuisine. Il y a Baptiste, Arnaud et Ingrid. Un trio qui veut faire une cuisine de bistrot pour se différencier des autres adresses du coin mais aussi un bar d’ambiance pour respecter la tradition des lieux. Ainsi, ce sera repas classique entrée-plat-dessert uniquement le midi, plutôt tapas le soir (et bar le reste du temps, avec quelques bières artisanales, une carte des vins qui se veut ambitieuse, et des cocktails qu’on nous annonce à prix compétitifs).

Le tatatki

Il faudra attendre pour profiter de la salle lumineuse en meubles chinés avec plafond végétal, portes classées ou encore du mini bar de l’étage (la salle sera privatisable). En revanche on peut déjà tester la cuisine, avec un service à emporter le midi et des livraisons le soir (assurées en direct par l’équipe, gratuites dès 30€ d’achat).

Pour passer commande, ça se passe sur un site marchand dédié. Le menu entrée-plat-dessert est à 20€50 ce qui reste dans la moyenne des établissements de ce genre.

Le risotto.

On commence avec le tataki de bœuf du frangin qui baigne dans sa sauce chimichurri. La viande est délicieuse, l’accompagnement gourmand mais ça manque d’un petit twist, peut-être d’un peu d’acidité. On poursuit avec l’agneau confit 7h, sa sauce vigneronne et une purée de butternut soyeuse à souhait. La viande est bien confite, accompagnée de ses champignons. On teste aussi le risotto façon paëlla, avec accord volaille fermière et coquillages. Deux plats qualitatifs bien qu’assez sages, là aussi. Précisons que la tourte de canard nous faisait de l’œil, d’autant qu’on voit assez rarement ce type de proposition (le tout assaisonné avec une vinaigrette à l’ail confit).

Le cheescake.

Clairement ce sont les desserts qui nous ont procuré le plus d’émotions, en particulier le cheescake miel-romarin citron. Une grande réussite. Le crumble de pomme gala et caramel respecte tous les codes : fruits compotés qui gardent leur fermeté, crumble croustillant et gourmand… Quand au chou Snickers, il respecte l’idée qu’on se fait de la friandise tout en apportant sa propre personnalité. Au final, un bon rapport qualité prix et un accueil très souriant.

Le site de Chez Madie.