StorieTouraine 16/02/21 – Opération dépistage à Richelieu ; Station pour réparer son vélo à l’Université ; Une championne du monde à Chambray…

Et une des 100 meilleures cartes des vins de France à Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

-------------------

Point Covid…

Ce mardi et ce mercredi, la préfecture d’Indre-et-Loire appelle toute la population de Richelieu et des environs à venir à la salle des fêtes de la commune entre 9h et 18h pour un dépistage anti-Covid. Mesure décidée après la détection de 5 cas du variant dit sud-africain du coronavirus. Une halte-garderie et 4 classes du collège ont été fermées. Ce mardi matin, 150 personnes ont eu droit à leur test PCR. Les visites se font gratuitement et sans rendez-vous.

Selon un bilan de l’administration fiscale, 110 millions d’€ ont été versés aux entreprises tourangelles l’an dernier au titre du fonds de solidarité Covid. 15 000 sociétés en ont bénéficié pour un total de 51 00 versements (31 millions d’aides pour la restauration, 14 millions pour le commerce, 8 millions pour le secteur culturel…). 8 900 contrôles ont été effectués permettant d’identifier 600 dossiers problématiques mais seulement 5 ont été qualifiés de frauduleux avec saisie de la justice.

La fac de Tours vélo-friendly…

Elle a installé une station de réparation de vélos et de gonflages de pneus sur le site Tonnelé à destination des étudiants et des étudiantes cyclistes qui ont besoin de faire des interventions sur leurs machines. La direction indique que les autres sites de l’Université seront bientôt équipés de bornes similaires. L’initiative a été saluée par le Collectif Cycliste 37.

Volley…

Le TVB se déplace à Montpellier à 18h c’est-à-dire chez le leader du championnat de Ligue A. Match à suivre gratuitement sur lnvtv.com.

Handball…

Elle quitte le Loiret et Fleury-les-Aubrais pour la Touraine et Chambray-lès-Tours… Championne du monde avec l’équipe de France en 2017, Alexandra Lacrabère sera Conquérante la saison prochaine. Elle vient de signer son contrat avec une option pour une deuxième saison au CTHB. Un joli coup pour le club qui ambitionne de rejoindre une coupe d’Europe dès l’année prochaine.

Santé (avec modération) !

On a hâte que les restaurants rouvrent… rien que pour redécouvrir la carte des vins des Belles Caves, Rue du Commerce à Tours. Le restaurant et bar à vin vient de nouveau de se classer dans le top 100 des meilleurs établissements de France selon le magazine Terre de vins. Son équipe d’experts a analysé 700 cartes dans toute la France avant de se décider.