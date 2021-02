StorieTouraine 15/02/21 - Tests Covid massifs dans le Richelais ; Accident sur la ligne de tram ; Le top des ventes de voitures dans le 37...

Et le programme du CTHB pour les play-offs.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

---------

Covid...

La préfecture d’Indre-et-Loire annonce une opération de dépistages massifs du coronavirus dans le Richelais ce mardi et ce mercredi. Toute la population est invitée à se faire tester en raison dune recrudescence du variant dit sud-africain dans cette partie du département. 5 cas ont été officiellement identifiés (mais aucune hospitalisation, les personnes infectées ont peu de symptômes). La halte-garderie de Richelieu a notamment fermé ses portes car les parents d’un enfant ont été contaminés. 4 classes de 4e et 6e ont également été fermées au collège de la commune (même si l’apparition du variant n’est pas encore confirmée).



Les tests auront lieu de 9h à 18h ces deux prochains jours à la salle des fêtes de Richelieu (7 Rue Jarry). C’est gratuit et sans rendez-vous.

Accident à Tours-Nord...

Ce lundi midi, une voiture de police a heurté un piéton à hauteur de la station Christ-Roi du tram de Tours (Avenue Maginot). La victime est légèrement blessée. Le trafic de la ligne A a été interrompu le temps de l’intervention des secours.

Fait divers...

Samedi matin vers 4h Rue Mayer à Tours une voiturette sans permis a failli percuter une femme qui s’est jetée au sol pour éviter le choc. Le conducteur a refusé de s’arrêter à la demande des policiers municipaux et une course poursuite s'est engagée pendant plusieurs minutes. L’homme a finalement été interpellé Rue Farman, dans une impasse. Il était alcoolisé et a été placé en garde à vue.

Automobile...

En 2020, un peu plus de 13 000 voitures ont été vendues en Indre-et-Loire, en majorité à des particuliers. Ce chiffre, dévoilé par la NR, baisse de 25% par rapport aux années précédentes, en lien évidemment avec la fermeture des concessions pendant les deux confinements. Les véhicules les plus vendus : Dacia Sandero (pour la 4e année consécutive) devant la Peugot 208 et la Renault Zoé. La présence de ce véhicule électrique sur le podium confirme la tendance à l’achat de ce type de motorisation. Plus globalement, les trois marques françaises Renault, Peugeot et Citroën sont celles qui écoulent le plus de véhicules. Côté hybride, la Toyota Yaris se paie la part du lion dans le département.

Handball...

Ce dimanche le CTHB a battu Besançon 31-27 dans le cadre du championnat LBE qui va entrer dans sa deuxème phase, modifiée pour cause d’épidémie de coronavirus... Les Tourangelles gardent leurs points déjà acquis et vont affronter une seconde fois les 7 autres équipes du top 8 (dont Metz, Brest, Paris ou Bourg-de-Péage mais aussi Nantes, première équipe rencontrée). L’objectif du club est toujours d’arracher une qualification en Coupe d’Europe en fin de saison. 1er match dès le 27 février et jusqu’au 12 mai avant des finales de classement jusqu’aux 22 et 23 mai en confrontation aller-retour.

Concert...

Julien Clerc annonce une date au Palais des Congrès Vinci de Tours le 31 mars 2022. Les places sont en vente.