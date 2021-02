StorieTravaux 14/02/21 – Deux mois de travaux Avenue du Danemark à Tours-Nord

Et un chantier Rue de Châteauneuf.

Faut-il s’attendre à des déviations ? On répond à cette question chaque semaine sur Info Tours avec la StorieTravaux, liste de nouveaux chantiers portés à notre connaissance.

--------------

Tours…

A partir de ce lundi 15 février, début d’un chantier de deux mois qui va perturber la circulation Avenue du Danemark à Tours-Nord. Il s’agit d’opérations de renouvellement du réseau d’eau potable entre la Rue de Holland et la Rue de Franche-Comté. Dans le sens est-ouest une déviation se fera par la Rue des Douets, la Rue de Suède et la Rue de Franche-Comté. Lors de la phase de travaux sur la partie sud de l’Avenue, la déviation se fera par les mêmes rues.

Sinon, retenez que la Rue de Châteauneuf sera fermée pour travaux ce lundi à Tours (avec déviation de la ligne C1 du réseau Fil Bleu).

Parçay-Meslay…

Débuté il y a quelques jours, l’aménagement de la Rue de la Mulocherie et de la Route de Vernou va durer jusqu’au 5 mars. La D76 est donc fermée. Des déviations sont mises en place depuis Tours et Monnaie (seuls les transports scolaires sont autorisés à circuler). Outre la mise en place de ralentisseurs et le renforcement de l’éclairage, une écluse (rétrécissement de route allié à un élargissement des trottoirs) sera également réalisée afin de réduire la vitesse des automobilistes indique Tours Métropole.

Les accès riverains sont adaptés pour les secteurs de la Mulocherie, les accès restent possibles par le centre-bourg et / ou la RD 910 selon l’avancement des travaux. Pour les secteurs de la Roche Deniau et de la Quillonière, les accès sont uniquement possibles par le centre-bourg.

Avoine...

L’entreprise INEO Réseaux, réalisera des travaux d’enfouissement du réseau électrique, entre le 15 février 2021 et le 30 avril 2021. La circulation routière sera interdite sur la RD 118 (route d’Isoré), en agglomération de la commune de Beaumont-en-Véron.

Déviation de véhicules légers : pendant la durée de l’interdiction, la circulation sera déviée dans les deux sens par la rue des Saules, rue de la Tranchée, en agglomération des commune d’Avoine et Beaumont-en-Véron.