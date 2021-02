StorieTouraine 13/02/21 – Colère pour une fermeture de classe à Cangey ; Fin du verglas en Touraine ; Le duel de choc de l’UTBM…

Et les Remparts opposés à Brest.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

---------------

Colère contre une fermeture de classe…

« Un retour en arrière » : voilà comment Aude Brunaud qui habite Cangey interprète l’annonce d’une fermeture de classe pour l’école de la commune tourangelle, révélée cette semaine avec la publication du premier projet de carte scolaire par l’inspection d’académie. L’établissement compterait donc 4 classes en septembre au lieu de 5 aujourd’hui. « A ce jour nous avons 103 élèves dans l'école avec des classes de 19 à 23 élèves ce qui est optimal et idéal pour un apprentissage de qualité » nous dit la Tourangelle qui annonce l’envoi d’une pétition aux services de l’Education Nationale, déplorant notamment cette fermeture à peine 2 ans après cette ouverture. Ce type de combats sont fréquents chaque printemps, dès l’annonce des mesures pour les écoles du département. Certaines obtiennent gain de cause car les projets évoluent au fil des mois.

Retour à la normale…

Il fait encore très froid ce samedi matin dans le département, et il faudra vraiment attendre lundi pour des températures plus douces. Néanmoins avec le soleil les conditions de circulation ne posent pas de difficultés, pas de restrictions pour les poids lourds qui ont été stockés par centaines vendredi sur l’A10 et l’A85. Le trafic SNCF est quasi normal après des interruptions vendredi, à l’exception de perturbations pour la ligne TGV Paris-La Rochelle dont certains trains s’arrêtent à Saint-Pierre-des-Corps. Pensez à vous renseigner auprès de la SNCF.

A noter que vendredi les conditions sont restées compliquées jusqu’en début d’après-midi, la Rue Nationale de Tours était notamment transformée en patinoire.

Une « mule » interceptée en Touraine…

Les faits remontent à lundi mais on en a seulement eu connaissance en cette fin de semaine via un procès en comparution immédiate à Tours : les douanes ont interpellé un homme de 23 ans sur le péage de l’A10 à Monnaie, avec 54 petits ovules de drogue qu’il avait ingérés dans le corps. Objectif : assurer un transfert depuis la Guyane vers la métropole. C’est un contrôle positif aux stupéfiants qui l’a trahi. Selon les enquêteurs cités par la NR, ses 540g de cocaïne étaient destinés à un réseau poitevin. L’homme déjà condamné en 2018 a écopé de 3 ans de prison dont un avec sursis.

Basket…

Tours peut-il renverser le leader du championnat de Nationale 1, qui a remporté ses 6 derniers matchs ? On le saura en fin de journée… L’UTBM affronte La Rochelle à 20h depuis sa halle Monconseil. Battus à Vitré en milieu de semaine, les Tourangeaux sont 2e du classement et pourraient donc recoller avec leur adversaire du soir. Un enjeu capital dans la course à la montée en Pro B. Rencontre diffusée gratuitement sur la page Facebook de l’UTBM.

Hockey…

C’est une équipe en forme qui affronte Brest ce samedi… Depuis la reprise du championnat de Nationale 1 dans une nouvelle formule avec deux poules régionales, les Remparts de Tours ont tout gagné. Deux rencontres contre Cholet puis Caen. On attend donc de voir comment ça va se passer contre les Bretons et ce sera à suivre dès 19h sur la page YouTube du club ou sur Fanseat.