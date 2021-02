Pluies verglaçantes : 4 lignes de train interrompues ce vendredi

La SNCF met ses TER à l'arrêt.

Depuis jeudi après-midi, l'Indre-et-Loire est en vigilance orange à cause d'un risque de pluies verglaçantes. Les températures ne devraient pas dépasser 1 à 2° dans l'après-midi. La Vienne et l'Indre sont même en vigilance rouge.

Cette situation a plusieurs conséquences ce vendredi matin : les pompiers tourangeaux ne signalaient pas d'accident en fin de nuit mais Vinci Autoroutes a pris des restrictions pour les véhicules à destination de la Vienne... Interdit de doubler dès la frontière du département franchie, interdit de dépasser 70km/h et les camions de plus de 7 tonnes 5 doivent totalement s'arrêter. Des poids lourds qui doivent par ailleurs réduire leur vitesse de 20km/h sur l'ensemble du territoire tourangeau.

La SNCF annonce de son côté une interruption de circulation des TER Rémi et TER Pays de la Loire ainsi que Nouvelle Aquitaine sur 4 lignes ce vendredi matin : Tours-Loches, Tours-Chinon, Tours-Poitiers et Tours-Saumur (le Maine-et-Loire est en vigilance orange).

La compagnie explique que la situation est due aux pluies verglaçantes et assure faire son maximum pour une reprise du trafic en cours de journée. La circulation devrait s'arranger dans l'après-midi une fois la perturbation passée. On attend même le retour du soleil sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire, et donc de températures positives. La région Centre-Val de Loire envisage d'ailleurs une reprise des lignes de cars scolaires Rémi pour les trajets retour des établissements scolaires alors qu'elles ont été suspendues en matinée.