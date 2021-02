Université, Campus des Métiers… Les portes ouvertes du week-end en Indre-et-Loire

Maintenues malgré la crise du coronavirus.

1 mois, à peine. C’est le temps qu’il reste pour formuler ses vœux post-bac sur Parcoursup. Il est grand temps de se décider… Et ça tombe bien y’a une nouvelle série de portes ouvertes ce week-end pour les établissements du supérieur. Petite sélection non exhaustive…

Université de Tours…

En raison de la crise sanitaire, on ne pourra pas visiter les sites universitaires des Tanneurs, de Grandmont ou des Deux-Lions comme d’habitude mais il sera possible de découvrir les parcours et formations de la fac via une grande journée en ligne de 9h à 16h30 via des échanges avec les étudiants, enseignants ou professionnels. La direction garantit que toutes les filières seront représentées. Ce sera exclusivement samedi. Il y a aussi des formations présentées en live vidéo, notamment ce vendredi à 18h30 et d’autres dispos après leur diffusion les jours précédents. Les infos sur http://jpo.univ-tours.fr.

Institut de Formation des Professionnels de Santé…

C’est l’école du CHU de Tours. Et vous savez comme on a besoin de soignants en ce moment ! Là aussi les journées portes ouvertes se font de manière virtuelle avec une présentation des différentes formations : préparateurs en pharmacie hospitalière, infirmière anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, institut de formation des aides-soignantes, formation d’ambulancier… Tout est accessible depuis ce jeudi et jusqu’à samedi. On peut même visiter virtuellement les locaux. Détails via ce lien : https://www.chu-tours.fr/institut-de-formation-des-professions-de-sante-journees-portes-ouvertes-virtuelles-2021/

Campus des métiers de Joué-lès-Tours…

Là, c’est de l’apprentissage, CAP et autres formations jusqu’au bac+3 qu’on vous propose dans plein de métiers différents (45 diplômes !). Et en présentiel… mais sur rendez-vous. Au maximum 400 personnes autorisées sur site avec des créneaux de 2h pour chaque visite. 1 000 personnes sont attendues dans la journée de samedi. Appelez le 02 47 78 47 00 pour en savoir plus.

Et aussi…

Portes ouvertes virtuelles de Polytech Tours samedi uniquement sur www.polytech.univ-tours.fr

Portes ouvertes virtuelles de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design ce vendredi et samedi sur www.esad-talm.fr