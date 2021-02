Vaccins anti-Covid en Touraine : 7 800 rendez-vous de plus ouverts ce vendredi

Et pour tout le mois de mars.

Où on en est de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Indre-et-Loire ? La préfecture a répondu à la question ce jeudi avec les chiffres suivants :

23 500 doses ont été administrées depuis le 28 décembre

19 170 personnes ont reçu au moins une injection

Près de 4 000 personnes ont eu deux piqûres

Un tiers des personnes vaccinées vivent en EHPAD, un tiers sont des personnels soignants ou des pompiers, et le dernier tiers sont des personnes de plus de 75 ans ou avec des pathologies sévères

D’ici fin février l’objectif c’est 25 000 personnes vaccinées avec au moins une dose, et 35 000 injections administrées sur tout le département

Alors que les variants anglais et sud-africains représentent désormais 15 à 20% des nouveaux cas détectés dans le département, les autorités espèrent accélérer les opérations pour immuniser un maximum de personnes, faire baisse les courbes et éviter un reconfinement. Après les EHPAD, les injections commencent à être organisées dans les résidences autonomie pour personnes âgées. Mais pour aller plus vite on a surtout besoin de doses…

Voici donc les prévisions de livraisons pour la Touraine en mars :

Au moins 24 500 doses du vaccin Pfizer/BioNTech (le plus administré à ce jour)

« Quelques dizaines de milliers » de vaccins AstraZeneca (possiblement entre 20 000 et 30 000)

Quelques milliers de doses Moderna (dédiés aux personnes fragiles hospitalisées)

Les vaccins Pfizer continueront d’être administrés dans les EHPAD, aux soignants et au grand public. Les 6 centres de Loches, Chinon, Amboise, Tours, Joué et Neuillé-Pont-Pierre vont rester actifs (pas de nouvelle ouverture prévue pour l’instant). C’est très difficile d’obtenir un rendez-vous mais ce vendredi 7 800 créneaux seront disponibles pour tout le mois de mars et pour des premières injections.

Accessibles aux plus de 75 ans et aux personnes très vulnérables (pathologies rénales, trisomie 21…) on pourra les réserver sur le site Doctolib, via le portail www.sante.fr et le 0 800 021 400 (ça risque de partir très vite car la demande est forte). Par ailleurs, 20% de ces plages horaires seront dédiées aux personnes qui ont des difficultés pour prendre rendez-vous (pas d’accès Internet, par exemple) ou qui ont besoin qu’on les accompagne (parce que sans voiture). Les mairies ou les CCAS seront chargés de les assister. Plusieurs dispositifs de transport sont prévus par la Région ou le Conseil Départemental, mais aussi par certaines communes. Cela représente de quoi piquer 1 500 personnes.

Les 65-75 ans pourront se vacciner « sans doute en avril »

On l’a dit, le vaccin AstraZeneca est disponible depuis ce lundi en Indre-et-Loire. Courant mars, les 800 médecins généralistes libéraux du département pourront y avoir accès afin de vacciner dans leur cabinet. Ils devront se déclarer volontaires et récupérer des flacons pour dix doses en pharmacie (un flacon est à administrer en totalité dans la journée sous peine d’être périmé). Ces injections seront proposées dans un premier temps aux personnes de 50 à 65 ans jugées à risques. Elles devront prendre rendez-vous avec leur docteur (les standards vont chauffer, mais selon l’Ordre des Médecins du 37 c’est déjà le cas de la part de personnes qui n’arrivent pas à prendre rendez-vous sur Doctolib).

« On va continuer à recevoir des milliers de doses par semaine » assure la préfète d’Indre-et-Loire Marie Lajus. Et peut-être plus que prévu, donc il faudra regarder régulièrement si de nouveaux créneaux de rendez-vous sont mis en ligne. Les 60 000 Tourangelles et Tourangeaux de plus de 75 ans qui le souhaitent devraient être vaccinés « d’ici l’été », l’ouverture des injections aux 65-75 ans pour l’instant exclus de la campagne est envisageable « sans doute en avril ».

Olivier Collet