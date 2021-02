Foot, théâtre, cirque… Quelles activités pour les enfants tourangeaux pendant les vacances de février ?

Plusieurs ateliers sont organisés.

Mais que faire pendant les vacances d’hiver de cette année 2021 marquée par la crise du coronavirus avec couvre-feu à 18h tous les jours et fermeture des remontées mécaniques ? C’est sûr, des familles qui ont l’habitude de partir ne vont pas le faire. D’autres vont trouver des plans B. Quoi qu’il arrive, si vous restez en Indre-et-Loire, vous cherchez peut-être des options pour occuper les enfants. Bien sûr il y a la possibilité de faire des balades en forêt, de tester des aventures en plein air comme le géocaching (avec des applis comme Pirates de Loire), de tester les aires de fitness pour les ados… Ou encore de profiter des bibliothèques du département : contrairement aux musées, elles sont ouvertes.

Il est également possible d’inscrire vos enfants à différents stages. Nous en avons recensé quelques-uns ici, n’hésitez pas à nous contacter si vous en organisez on pourra éventuellement allonger la liste.

Foot…

Saint-Avertin Sport Football propose des stages pour les vacances entre 8 et 15 ans, de 8h à 18h au Stade des Grands Champs, à chaque fois sur une durée de 5 jours et pour 60€ la semaine (avec goûter offert). Infos au 06 78 41 92 75. D’autres clubs organisent sûrement des activités similaires, n’hésitez pas à contacter celui de votre commune.

Multisports…

La Ville de Chambray-lès-Tours et son service des Sports en partenariat avec l’Union Sportive de Chambray-lès-Tours proposent des stages sportifs pour les enfants âgés de 7 à 12 ans pendant les petites et les grandes vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h (ou de 9h00 à 12h00). Les infos ici. https://www.ville-chambray-les-tours.fr/mes-activites/enfants-ados/enfants-7-12-ans-stages/

Théâtre…

A Chambray, la Tite Compagnie propose des stages dès 4 ans et jusqu’à 14 ans pour ces vacances hivernales, et ça se passe également à Véretz. Certains sont complets mais il reste des places donc renseignez-vous vite sur www.titecompagnie.fr. La Cie La Clef organise également des activités spécifiques à Tours et pour les 6-17 ans. Les détails sur www.compagnielaclef.fr.

Cirque…

Le Cirque Georget de Luynes propose des stages pour les enfants dès la maternelle pendant les vacances scolaires. Pour inscrire votre enfant aux stages prévus du 22 au 26 février prochains, appelez au 06 15 05 74 18.