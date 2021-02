Face à la crise, les Restos du Cœur ouvrent un nouveau centre à Tours

A l’ouest de la ville.

S’adapter à la situation. Tenter de faire face à un maximum de besoins des familles précaires. Voilà l’ambition des Restos du Cœur d’Indre-et-Loire en ce moment, l’association étant de plus en plus sollicitée pendant la crise sanitaire : « Nous avons ouvert un centre avec une distribution pour les étudiants le samedi matin. Nous fournissons à manger à 200 jeunes chaque semaine » explique par exemple Michel Flamé, le président départemental de la structure. On se souvient aussi qu’en 2020, un centre avait ouvert au Champ Girault afin d’avoir plus de place qu’à Febvotte.

Les Restos du Cœur cet hiver en Touraine c’est « 40 000 repas distribués chaque semaine dont 18 000 à Tours » souligne Michel Flamé. Des besoins à la hausse.

Pour aider un maximum de personnes, l’association – soutenue par la ville de Tours – est en train de préparer l’ouverture d’un nouveau local de distribution de repas. Ce sera dans le quartier Tonnelé, à proximité immédiate des locaux d’une autre association caritative (Active, spécialisée dans la revalorisation de vêtements). « Nous allons avoir les clés la semaine prochaine et on accueillera les bénéficiaires à partir du 16 mars » explique le président départemental.

L’objectif de ce nouveau déploiement est de répondre aux besoins grandissants dans les quartiers Maryse Bastié, Tonnelé, Champs de Mars mais aussi de toucher celles et ceux qui vivent à La Riche. Les Restos du Cœur souhaitent également ouvrir un camp de base aux Fontaines, un projet lancé il y a déjà un bon moment mais qui n’a pas encore abouti. Concernant Tours-Nord, les équipes souhaitent déménager car leurs installations actuelles ne sont pas assez grandes.

Rappelons que l’association organise une grande collecte de soutien dans 130 supermarchés d’Indre-et-Loire le premier week-end de mars, au moment de la diffusion du concert des Enfoirés sur TF1. A ce moment-là, vous pourrez donner de la nourriture (conserves, pâtes, gâteaux…) ou faire des dons sans contact en raison de la situation sanitaire. Il est également possible de s’inscrire pour être bénévole. Infos sur www.restosducoeur37.org.