[#MIAM] Pot au Feu de Géant de Tours : tout savoir sur l’édition 2021

Exclusivement en vente à emporter.

Le Pot au Feu Géant c’est toujours en février, toujours aux Halles, avec une queue monstre et de grandes tables conviviales pour déguster ce plat de bœuf aux légumes. Samedi 20 février, Tours en accueille la 25e édition. Une manifestation au profit des Restos du Cœur. L’association espère vendre 3 500 portions soit l’équivalent de 20 000€ pour financer ses activités :« 20 000€ c’est l’équivalent de 15 000 repas. On en distribue 18 000 par semaine à Tours » explique le président tourangeau Michel Flamé.

Le 25e Pot au Feu, événement « maintenu quelle que soit la couleur politique de la municipalité », ça méritait bien une édition exceptionnelle…

« On avait pensé à des animations, à faire venir des artistes de la troupe des Enfoirés » nous dit Michel Flamé. Oui mais y’a la Covid… Il a fallu revoir tous les plans, « mais pas question d’annuler » rassure l’adjoint au maire chargé du commerce, Iman Manzari.

L’édition 2021 aura donc bien lieu, dans une version exceptionnelle imposée par la situation sanitaire plutôt que l’anniversaire. Les grandes tables seront supprimées mais les ambitions resteront les mêmes : 1 tonne de viande de bœuf sera découpée et préparée par les apprentis boucherie du Campus des Métiers de Joué-lès-Tours tandis que les équipes de la cuisine centrale de Tours éplucheront en deux jours 2,5 tonnes de légumes. Il faudra au total une semaine pour préparer les 3 500 portions dans les grandes marmites de la municipalité situées aux Fontaines. Rappelons que les ingrédients sont offerts par plusieurs partenaires et viennent tous de Touraine (commerçants des Halles, Interbev, boulangers…).

Tout sera conditionné en barquettes. Ça signifie qu’il n’y aura pas de parts chaudes contrairement aux années précédentes… Mais le pont positif « c’est qu’on n’aura pas forcément besoin de faire la queue » souligne le président des Restos. Il est ainsi possible de réserver sa commande à l’avance sur le site www.restosducoeur37.org/potaufeu via une boutique en ligne créée par une entreprise tourangelle et accessible jusqu’au jeudi 18 février. Les tarifs : 6€ la part, 5€ sans la viande, 9€ avec le fromage et le dessert. Vous pouvez même décider de payer un pot au feu suspendu, c’est-à-dire une portion que vous ne mangerez pas mais qui sera offerte à quelqu’un qui n’a pas beaucoup de moyens.

Une fois payé en ligne, votre repas sera à récupérer samedi 20 février de 8h30 à 12h30 aux Halles… Mais pas que. Le Pot au Feu Géant des Halles devient à cette occasion le Pot au Feu Géant de Tours en se délocalisant également sur les marchés Coty, Beaujardin et Fontaines. Pas d’inquiétude, on pourra également acheter des parts sur place (si il en reste, donc mieux vaut quand même réserver).

Une dernière chose : il y aura quand même un événement particulier pour cette 25e édition avec la venue de Romain Colucci à Tours. C’est le fils de Coluche, le fondateur des Restos du Cœur.

Olivier Collet