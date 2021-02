StorieTouraine 10/02/21 – De faux agents Véolia à Tours ; Pétition pour le lycée privé de Chinon ; Le TVB quitte la Ligue des Champions…

Et l’UTBM battu en Bretagne.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Attention aux faux agents Véolia…

C’est un classique de l’arnaque : des personnes se présentent comme policiers, agents EDF, agents recenseurs… et en profitent pour faire un cambriolage. Mardi, de faux agents de la société Véolia (en charge notamment du traitement des eaux) se sont présentés chez une personne âgée qui vit aux Prébendes de Tours. Le prétexte de leur visite : une canalisation prétendument cassée. Il y avait deux personnes : une a accompagnée la retraitée dans sa cuisine, l’autre s’est servie en bijoux dans sa chambre. Les deux voleurs ont pris la fuite. Rappel de prudence : toujours demander une carte professionnelle pour ce genre de visite. Et au passage, notez que la ville de Tours gère son eau en régie directe, sans Véolia.

Pétition pour le lycée privé de Chinon…

En fin de semaine dernière on apprenait la fermeture du lycée d’enseignement catholique Saint-Joseph de Chinon faute d’élèves (38 pour cette année scolaire). Le diocèse a annoncé que les adolescents seraient prioritaires pour rejoindre un autre établissement sur Tours mais ça n’a pas empêché le lancement d’une pétition pour préserver l’établissement. Près de 400 personnes se sont mobilisées, notamment pour défendre les classes en petits effectifs.

Nouveauté…

Après la mise à disposition de films ou formations sur le site [email protected], la centaine de bibliothèques d’Indre-et-Loire proposent un nouveau service : un catalogue de presse (plus de 430 magazines, 35 titres de presse quotidienne nationale et 90 pour la presse régionale. Chaque usager ou usagère peut consulter 31 quotidiens et 15 magazines.

Volley…

Ce mardi soir Tours affrontait Civitanova en Italie pour son 3e match de poule en Ligue des Champions. Le TVB a remporté le 1er set (une première depuis dix ans pour le club contre une équipe italienne à l’extérieur) mais il a perdu les trois suivants, confirmant son élimination de la course aux play-offs. Il reste tout de même un match à jouer contre Pérouse ce jeudi.

Basket…

4 défaites pour 3 victoires : c’est le bilan de l’UTBM depuis le début de l’année 2021 en Nationale 1. Le club a été battu à Vitré ce mardi, 79-72. Il perd le fauteuil de leader provisoire de sa poule au profit de La Rochelle, son prochain adversaire dès ce week-end.

Handball…

En attendant les play-offs du championnat LBE pour lesquels Chambray est qualifié, les joueuses du CTHB doivent finir la saison régulière et affronter Plan-de-Cuques ce mercredi soir à 20h45. La rencontre sera diffusée gratuitement sur la page Facebook du club des Bouches-du-Rhône.