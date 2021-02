[Photos du jour] Tours, Amboise, Château-Renault : un fin manteau de neige en Indre-et-Loire

Et quelques perturbations.

Une fine couche de neige qui s’efface rapidement dès le retour du soleil… Ce mercredi matin il a neigé en Indre-et-Loire et ça a tenu. Un événement assez rare pour être signalé. Le département n’avait pas été placé en vigilance orange mais il fallait être prudent sur la route : un accident de car scolaire s’est produit sur la commune de La Ferrière, et il y avait 7 enfants à bord. Une glissade sans gravité, personne n’a été blessé.

L’A10 a également été perturbée par un accident impliquant deux poids lourds et une voiture du côté d’Auzouer-en-Touraine, avec plus de 3km de bouchons en milieu de matinée. Dans l’autre sens ça bouchonnait aussi à cause d’un choc dans le secteur de Reugny et Autrèche. La situation est revenue à la normale avant la mi-journée. Globalement les routes avaient été traitées pour limiter les risques de glissades. Au lever du jour, le tram de Tours a lui été ralenti par le froid mais sans difficultés majeures et des retards allant jusqu’à 1h ont été signalés sur les lignes SNCF, en particulier en direction de Paris.

Au final, c’est le Nord-Ouest du département qui a reçu le plus de flocons comme ici à Château-Renault…

Ou au Château Royal d’Amboise…

Mais l’agglomération tourangelle y a eu droit aussi, comme le montrent ces quelques photos de Pascal Montagne :