36 fermetures de classes, 49 ouvertures : la carte scolaire 2021 dévoilée en Touraine

Il s’agit encore d’un projet. Tout n’est pas définitif.

C’est un peu la même chose chaque année : dans le courant de l’hiver, au plus tard au début du printemps, l’Inspection d’Académie d’Indre-et-Loire planche sur la carte scolaire pour la rentrée suivante, c’est-à-dire les écoles qui vont perdre ou gagner des postes d’enseignants selon l’évolution du nombre d’enfants ou différentes décisions venues d’en haut (ouvertures de postes pour élèves en situation de handicap, par exemple).

Pour cette année 2021, les écoles maternelles et élémentaires de Touraine doivent « perdre » 500 élèves entre fin juin et début septembre. Et pourtant, les services de l’Etat envisagent plus de postes de professeurs à la rentrée puisque – selon un premier projet dévoilé par le syndicat SNUIPP – on comptera 49 ouvertures de classes pour 36 fermetures, soit un gain de 13 postes. Au total, ce sont même 24 postes supplémentaires d’enseignants qui rejoindront les établissements publics départementaux (il n’est pas encore question des collèges et lycées).

Cependant, ces créations de postes ne suffisent pas à satisfaire les syndicats : SNUIPP, FO et CGT ont voté contre, l’UNSA s’est abstenu. D’autres réunions vont suivre et des adaptations sont possibles jusqu’au dernier moment en septembre (13 postes seraient encore attribuables). On peut aussi s’attendre à des mobilisations dans différents établissements où on annonce des fermetures (ça arrive chaque année).

Parmi les communes concernées par des fermetures : Langeais et L’Ile-Bouchard en maternelle, Amboise, Château-Renault, Joué-lès-Tours, Vouvray ou Tours-Mistral en élémentaire.

Pour les ouvertures : Athée-sur-Cher, Azay-le-Rideau, Fondettes ou Tours-Marie Curie en maternelle, Joué-lès-Tours, Chambray, Tours-Giraudoux, Tours-Hugo ou Tours Péguy en élémentaire.

