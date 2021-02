[En vitrine] A Tours, un site de fringues de seconde main qui propose d’essayer avant d’acheter

Il a été créé fin 2020.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

Mango, Zara, Givenchy, Lacoste, Esprit… On trouve tout ça sur Twice Upon A Time, nouveau site de e-commerce spécialisé dans le vide dressing. Une entreprise tourangelle fondée fin 2020 par deux copines qui bossaient ensemble dans la gestion de patrimoine : « Au bout de six ans on avait envie d’autre chose, c’était le moment du tournant dans notre vie, un pari. On a donné notre démission une semaine avant le premier confinement et on a officiellement quitté notre entreprise le 6 juin » racontent Anne-Sophie et Sandrine.

« On avait envie de le faire et on avait peur de le regretter » témoignent ces deux quadras qui ont emménage dans des locaux à Tours-Nord : « Notre idée c’était de trouver un moyen pour motiver les gens à franchir le pas de la seconde main pour s’habiller. Les mettre en confiance avec des vêtements en super état. » Toutes les fringues vendues sur le site sont donc certifiées de bonne qualité car contrôlées par les fondatrices, rapiécées si besoin (avec une mention pour l’indiquer). En fait les vendeuses et vendeurs envoient les pièces à l’entrepôt, puis Sandrine et Anne-Sophie se chargent des photos sur mannequins, de la mise en ligne et de la logistique.

Côté tarifs, prévoir « des prix 70% inférieurs à ceux des vêtements neufs » nous disent les deux femmes. Sans doute plus cher que Vinted et Le Bon Coin mais les Tourangelles ne visent pas le même public :

« Sur ces sites il y a une profusion de produits, souvent les gens peu habituer à chiner passent beaucoup de temps pour chercher une pièce qui leur va et se découragent. Ils ne se sent pas vraiment maîtres de ce qu’ils achètent, on peur de commander des choses de mauvaise qualité. Nous on scrute tout attentivement et pour les vêtements qu’on ne rachète pas on les renvoie à leurs propriétaires ou on les redonne à Active, une association spécialisée dans le recyclage textile. »

Twice Upon A Time livre dans toute la France avec un avantage particulier si vous habitez l’agglo de Tours, l’Indre-et-Loire ou les environs : la possibilité d’essayer avant de valider votre panier :

« On sait que ce n’est pas toujours facile d’acheter en ligne c’est pour ça qu’on propose cette option et puis pour nous ça a un côté sympa de rencontrer les gens. Nous avons eu des étudiantes, même une cliente venue de Poitiers. »

Des essayages qui se font sur rendez-vous et dans le respect des gestes barrières en cette période de crise sanitaire. Le showroom est accessible les mardis et jeudi entre midi et deux ou en fin d’après-midi, et ponctuellement le samedi. Mais si vous avez confiance, il est aussi possible de recevoir directement votre commande à domicile.

Olivier Collet

Plus d’infos sur www.vide-dressing-twice.fr.