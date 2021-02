StorieTouraine 09/02/21 – Davantage de vaccins anti-Covid ; Guillaume Peltier ne mènera pas les Régionales ; Le TVB en Ligue des Champions…

Et un point neige.

La StorieTouraine est un résume de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

------------------

Point neige…

Le Loir-et-Cher, le Loiret ou la Sarthe font partie des départements placés en vigilance orange pour neige-verglas par Météo France à partir de ce mardi soir… Pas la Touraine. Néanmoins le nord du département pourrait voir tomber et tenir quelques flocons. Dans tous les cas les nuits s’annoncent très froides jusqu’en fin de semaine donc prudence sur la route, ça peut glisser, en particulier sur le réseau secondaire.

Point Covid…

Toujours aussi difficile d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus en Indre-et-Loire. Néanmoins, on apprend que le nombre de doses disponibles pour le département va augmenter, et passer à 5 800 par semaine d’ici le mois de mars. Ce sera par exemple 300 injections par semaine pour les plus de 75 ans à Loches contre 150 aujourd’hui. Le seul moyen de prendre rendez-vous, quand il y a des créneaux ouverts, est d’appeler le 0 800 021 400 ou d’aller sur le site www.sante.fr. Par ailleurs, retenez que le CHU de Tours a reçu lundi les premières doses du vaccin AstraZeneca pour les soignants de moins de 65 ans et que l’usine Recipharm de Monts qui va conditionner le vaccin Moderna en seringues ou flacons dès mars bénéficie du plan de relance. Ce projet entraîne 2 millions d’€ d’investissements sur le site et – à terme – une centaine de créations d’emplois, 60 dans un premier temps.

Arbres à Tours…

La ville va procéder à l’abattage d’arbres mortifères (ils ont pris trop chaud) jeudi 11 février au niveau des abords du rond-point Tonnellé. Et quelques semaines plus tard elle va planter une centaine de nouvelles pousses « résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Et aussi des essences champêtres avec des floraison et fruits pour favoriser la biodiversté (oiseaux etc). »

Elections régionales…

On votera au mois de juin pour renouveler l’assemblée orléanaise qui s’occupe des lycées, des transports (réseau SNCF et Rémi), du tourisme, des aides économiques, du sport ou encore de la culture. Et, surprise, l’actuel leader de l’opposition de droite Guillaume Peltier – numéro 2 du parti Les Républicains et député du Loir-et-Cher – ne sera pas candidat tête de liste… Il laisse ce poste à un député de l’Indre, Nicolas Forissier dont la notoriété est bien moindre. Guillaume Peltier préfère lui se concentrer sur le Conseil Départemental du 41 (peut-être plus facile à gagner ?).

Sport…

Deux matchs à suivre ce mardi soir : à 20h30, le TVB affronte Civitanova en Italie pour son 3e match de Ligue des Champions (le 4e ce sera jeudi, toujours en Italie et Contre Pérouse). Dans la poule du TVB, seules 3 équipes sur 4 jouent après le forfait des Turcs d’Izmir. Mais il n’y a que 2 places qualificatives et les Tourangeaux ont déjà perdu leurs deux premiers matchs. Il faudrait donc un gros miracle pour qu’ils accèdent au tour suivant, surtout que les deux équipes italiennes sont deux grosses machines.

Par ailleurs il y a du basket en Nationale 1 avec le début de la phase retour du championnat. Tours – leader provisoire de sa poule – se déplace à Vitré.