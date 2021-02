[Photo du jour] C’est quoi cette voiture toute cassée au CCC OD ?

Visible de l’extérieur, elle intrigue…

Depuis quelques jours, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des photos d’une voiture en ruines, posée dans une marre d’eau stagnante et recouverte de feuilles et autres éléments naturels. Non ce n’est pas un propriétaire qui a laissé pourrir son automobile, mais bel et bien une partie de la nouvelle exposition « Times in Collapse » de l’artiste péruvien Nicolas Lamas, présente dans la Nef du CCC OD à Tours.

Une installation qui fait réagir les passants, nombreux comme nous vous le disions à la prendre en photo puis la partager en se demander sa signification. Depuis le 22 janvier dernier et jusqu’au mois d’octobre, Nicolas Lamas a ainsi pris possession de la Nef du CCC OD pour une exposition déroutante et étonnante dans laquelle il interroge le rapport de l’homme avec la nature et le temps. (Nous vous invitons à lire notre article sur 37 degrés pour une présentation détaillée de l’exposition).

Une exposition qui si elle est inaccessible de l’intérieur, le CCC OD étant fermé actuellement comme tous les lieux culturels, reste néanmoins visible depuis les grandes baies vitrées qui entourent la salle. Cette architecture, pensée dès l’origine comme une ouverture sur l’extérieur, une possibilité de profiter gratuitement d’un peu d’art contemporain, prend tout son sens aujourd’hui et ravi les curieux qui passent par là.

Une belle opportunité également pour le centre d’art de ne pas couper le lien avec le public. D’ailleurs, pour maintenir ce lien, à noter que des visites depuis l’extérieur sont organisées par le CCC OD. Celles-ci sont limitées à 5 personnes mais permettent de comprendre l’exposition grâce à la présence d’un médiateur culturel. Pour s’y inscrire et se renseigner, cela se passe sur le site du CCC OD.