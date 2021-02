Les règles, le vin, la fête : 3 vidéos du TEDx Tours 2020 à voir absolument

Et au total il y en a 7.

On vous a déjà parlé du TEDx Tours, un événement annuel de conférences-spectacles avec des interlocutrices et des interlocuteurs pointus mais des propos accessibles pour un public néophyte. Depuis plusieurs années, ça se passe à l’Opéra de Tours et à chaque fois les billets s’arrachent très vite. La bonne nouvelle dans l’histoire c’est qu’on peut revoir les vidéos en ligne tranquillement depuis son canapé, son lit, même une baignoire si ça vous chante. C’est sur YouTube, donc complètement gratuit.



Organisée en octobre 2020 - décalée à cause du coronavirus - la 6e édition du TEDx Tours a proposé 7 sujets... On a recensé nos trois préférés dans cet article :

---------------

1 - Les règles, arrêtons d’en faire toute une histoire

Il n’y a pas si longtemps, les pubs télé pour des produits d’hygiène féminine représentaient encore un liquide bleu alors que c’est bien du sang qui s’écoule. Pourquoi à travers les âges, les sociétés, le cycle menstruel de la femme est caché ? Pourquoi tant d’idées reçues, de superstitions, et de tabous autour de la menstruations ? Alors que la précarité menstruelle - notamment des étudiantes - fait la Une de l’actualité en ce moment, l’historienne de médecine Philippine Valois, formée à Tours, se plonge dans le passé pour nous parler de la représentation des règles à travers le monde. Nécessaire.

2 - Les secrets des tannis dans le vin

Nous vivons dans une grande région viticole et vous entendrez souvent ces quelques mots de la part des amatrices ou amateurs de vin rouge : « Il a un bon goût de tannins. » De quoi ? Ce serait bien de vous pencher sur le sujet car c’est grâce à eux que les verres de vin affolent autant nos sens, c’est en tout cas ce que défend Marc-André Selosse, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle. Après l’avoir entendu vous ne dégusterez peut-être plus les vins de chinon ou de bourgueil de la même manière...

3 - Les sens cachés de la fête

Ça fait bien longtemps qu’on n’a pas fait la fête et ça manque. Mais genre beaucoup. La fête c’est un exhutoire, un moment pour socialiser, découvrir, oublier... Mais pourquoi est-ce que c’est devenu aussi important dans nos vies ? Est-ce, finalement, c’est aussi improvisé que ça une fête ? Est-ce qu’il n’y aurait pas des codes que l’on suit plus ou moins consciemment ? C’est le sujet que porte Emmanuelle Lallemant, anthropologue du monde urbain et autrice de plusieurs livres.

Les autres sujets de la soirée étaient consacrés à l’urbanisme ou encore aux vieux (oui, oui, les vieux). Concernant le TEDx Tours #7 il est programmé pour le second semestre mais il n’y aura pas que ça cette année. deux TEDx Salons, centrés sur une thématique, sont en cours de montage et on devrait en savoir plus courant mars.