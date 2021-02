StorieTouraine 08/02/21 - Ecoles fermées à Bléré et St Avertin ; 75% de vaccinés dans les EHPAD de Tours ; Le TFC sorti de la Coupe de France...

Et condamnation d’un homme ayant menacé un ancien 1er ministre.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

----------------

Ecoles fermées...

Ce dimanche la ville de Joué-lès-Tours annonçait une nouvelle fermeture de l’école maternelle du Morier (+ une classe en élémentaire). On apprend par ailleurs la fermeture de l’école élémentaire Balzac de Bléré (la maternelle Jeanne Lecourt est également concernée dès ce mardi et jusqu'à vendredi, sans dispositif minimum d'accueil), toujours à cause de cas Covid. Ce sont donc près de 250 élèves qui vont faire classe depuis chez eux toute la semaine pour l'élémentaire.

La ville de Saint-Avertin annonce par ailleurs la fermeture de la maternelle des Grands Champs jusqu’à mercredi avec service minimum d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas être gardés.

L'inspection d'académie annonce égalementles fermetures de l’école maternelle Léon Brûlon et l’école élémentaire Christophe Plantin de Saint-Avertin pour les mêmes raisons du mardi 9 février au lundi 15 février inclus. La réouverture de ces écoles pourra être envisagée le mardi 16 février en fonction de l’avis de l’ARS au regard de l’évolution de la situation sanitaire. Devant cette exigence sanitaire, il ne sera pas organisé de service minimum d’accueil réservé aux enfants de personnels prioritaires. Le plan de continuité pédagogique est activé. Les enseignants assureront, en distanciel, la poursuite des apprentissages.

Point vaccination...

Ce lundi la ville de Tours annonce que 75% des résidents de ses 4 EHPAD ont reçu au moins une injection du vaccin anti-Covid Pfizer / BioNTech. Concernant la campagne grand public, il reste toujours aussi difficile d’obtenir un rendez-vous pour une première injection à Tours, Joué, Loches, Chinon, Amboise et Neuillé-Pont-Pierre. Plus de 16 000 personnes ont désormais reçu au moins une dose. Le vaccin AstraZeneca, 3e produit autorisé en France, devrait quant à lui arriver prochainement, d’abord pour les soignants de moins de 65 ans.

Condamnation pour menaces...

Un Tourangeau d’une quarantaine d’année a écopé ce lundi de 300€ d’amende pour des menaces contre Edouard Philippe sur Facebook alors que le maire du Havre était encore premier ministre (les faits remontent au 29 février 2020). Il a également été condamné à 500€ d’amende avec sursis et il devra effectuer un stage de citoyenneté.

Ouverture dominicale...

Si vous cherchez un roman d’amour pour la Saint-Valentin, la médiathèque de Joué-lès-Tours sera ouverte ce dimanche 14 février de 14h à 17h30, sachant que les services sont désormais gratuits. La prochaine ouverture de ce genre est prévue le 14 mars.

Foot...

Le Tours FC disputait le 7e tour de la Coupe de France au stade de Romorantin ce dimanche après-midi... Et il a perdu 1-0 contre les Loir-et-Chériens qui évoluent en N2, soit une division au-dessus des Tourangeaux. Romorantin qui affrontera Orléans (National) dès ce week-end pour une place en 32e de finale. La saison du TFC est donc de nouveau suspendue, car on ne sait pas quand reprendra le championnat de N3... Et même si il reprendra avant l’été à cause de la crise sanitaire.