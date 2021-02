StorieTravaux 07/02/21 – Deux mois de travaux pour la Rue Desteur à Tours

Et plusieurs chantiers dans l’agglo.

Quels travaux peuvent perturber vos trajets en Indre-et-Loire ? On vous répond chaque semaine avec une liste des nouveaux chantiers portés à notre connaissance dans le département.

--------------

Tours…

Dès ce lundi, travaux de reprise de trottoirs et d’aménagement de cheminement PMR sur la totalité de la rue Desteur quartier Febvotte près des voies ferrées. Les opérations se termineront le jeudi 8 avril 2021. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier.

Rappel…

Jusqu’au vendredi 2 avril fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local. Il n’y a pas d’autres travaux impliquant des fermetures sur les autoroutes tourangelles cette semaine.

Par ailleurs, les travaux de réseaux se poursuivent Rue Edouard Vaillant à Tours à l’angle avec la Rue du Dr Fournier ce qui perturbe la circulation (feu pour qu’elle se déroule en alternance). Les arrêts de bus sont déplacés et la ligne 11 déviée.

Travaux avec conséquences sur le réseau bus Fil Bleu…

En raison de travaux rue Gamard lundi à Joué-lès-Tours, l’arrêt Joué Centre n’est pas desservi par la ligne 15 (direction La Riche Soleil). Vous devez vous reporter à l'arrêt Martyrs, situé Avenue du Général de Gaulle.

Du 9 au 24 février, en raison de travaux Couloir Bus de Trousseau à Chambray, les arrêts CHU Trousseau et Dujardin (des lignes 2, 3a et 36), ainsi que les arrêts Ec. Infirmières et Horizon Vert (de la ligne 36 dans les deux sens) ne sont pas desservis. Vous devez vous reporter à l'arrêt Dujardin (de la ligne 74), où à l’arrêt provisoire situés Avenue de la République.

Dès vendredi et jusqu’au 19 mars, en raison de travaux RD 952 à Fondettes, les arrêts Martigny ne sont pas desservis par les lignes 50 et 57 (dans les deux sens). Vous devez vous reporter aux arrêts Port Vallières, situé rue de la Vallières.

En raison de travaux rue Henri Barbusse mercredi à Saint-Pierre-des-Corps, l’arrêt St Pierre Centre n’est pas desservi par la ligne 5 (direction St Pierre Gare) et la ligne 16 (direction Joué Gare). Vous devez vous reporter à l’arrêt Stalingrad, situé Avenue Stalingrad.