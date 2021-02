StorieTouraine 07/02/21 – Un ministre à la Banque Alimentaire de Touraine ; L’heure de la décrue pour Loire et Cher ; Le Tours FC à Romorantin…

Et 3 victoires en hand, Hockey et volley.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

----------------

Visite ministérielle…

A une époque on avait annoncé une visite du premier ministre Jean Castex dans les locaux de la Banque Alimentaire de Touraine afin de lancer le dispositif d’épicerie itinérante pour les étudiants. Le locataire de Matignon n’a pas pu venir en raison de la crise sanitaire mais un ministre s’est tout de même déplacé à Saint-Pierre-des-Corps ce week-end : Marc Fesneau, en charge des relations avec le Parlement et par ailleurs originaire du Loir-et-Cher où il a été élu député en 2017 (on parle également de lui pour mener la liste LREM aux élections régionales de juin).

Le membre du gouvernement a donc découvert Le P’tit Kdi qui distribue produits alimentaires et d’hygiène pour 4€ aux étudiants démunis lors de son passage sur les sites universitaires. 800 personnes en ont bénéficié en 2020, déjà 600 en 2021. L’opération est menée en collaboration avec la Croix Rouge.

Brève disparition inquiétante…

En fin d’après-midi ce samedi, la gendarmerie d’Indre-et-Loire lançait un appel à témoins pour retrouver un homme de 33 ans disparu à Sorigny. Il a été retrouvé sain et sauf dans la soirée.

Point crues…

La Loire semble avoir atteint sa hauteur maximum ce dimanche matin avec 4m22 à Tours. Le site gouvernemental Vigicrues prévoit désormais une baisse du niveau de l’eau comprise entre 20 et 45cm d’ici lundi après-midi au niveau du Pont Mirabeau. La décrue du Cher a, elle, déjà été amorcée avec un maximum atteint dans la nuit à 3m55 et déjà 2cm de perdus en début de matinée. La rivière pourrait repasser à 3m-3m20 d’ici lundi après-midi.

Profitez-en pour aller voir notre diaporama de la Loire en crue sur 37 degrés.



Foot…

Deuxième match en deux semaines pour le Tours FC ce dimanche avec une rencontre à 13h30 contre Romorantin dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Dominateurs de justesse contre une équipe de Régional 2 la semaine dernière dans le Loiret, les Ciel et Noir affrontent désormais un club de N2, un niveau au-dessus du leur. S’ils veulent poursuivre les matchs ils n’ont pas le choix et doivent gagner en Loir-et-Cher… Dans ce cas ils iront au prochain tour et seront une fois de plus sur le terrain le week-end du 13-14 février. Dans le cas contraire il faudrait attendre une reprise du championnat de N3, toujours plus incertaine en raison de la crise sanitaire.

Handball…

La Coupe de France c’est aussi pour les Chambraisiennes en handball… Ce samedi, le CTHB affrontait Besançon et s’est imposé avec un écart confortable de 6 buts à la Fontaine Blanche : 33-27. Du coup les Tourangelles disputeront les quarts de finale de la Coupe de France, elles qui sont aussi assurées de terminer dans le top 8 du championnat et donc de disputer les play-offs de fin de saison.

Volley…

Encore chahuté le TVB ce samedi à Grenon mais les hommes d’Hubert Henno n’ont pas concédé la 3e défaite consécutive qu’ils redoutaient en championnat. Victoire 3 sets à 1 contre Poitiers dans le derby de Ligue A : 4 manches très disputées avec 2 ou 3 points d’écart à chaque fois.

Hockey…

Et de deux ! 2e victoire consécutive des Remparts de Tours dans la nouvelle formule du championnat de D1 avec ses deux poules régionales. Vainqueurs de Cholet lors du dernier week-end de janvier, les hockeyeurs tourangeaux ont cette fois dominé Caen en Normandie 4 buts à 3.