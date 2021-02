ReplayTouraine #53 – L’eau monte, Flunch ferme, manifestations… Les 5 infos marquantes de la semaine

Et les engagements régionaux pour protéger l’environnement.

Le ReplayTouraine c’est un résumé des actus qui ont marqué la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce 6 février.

-----------------

1 – La campagne de vaccination se poursuit

Toujours aussi difficile d’obtenir un rendez-vous pour une première injection de vaccin Pfizer en Indre-et-Loire… Au dernier comptage, un peu plus de 15 800 dises ont néanmoins été administrées dans le département (EHPAD, professionnels de santé, grand public, aides à domicile…). Pour monter en puissance, l’usine Recipharm de Monts devrait débuter le conditionnement en flacons du vaccin Moderna courant mars selon les informations fournies cette semaine par le gouvernement. Une soixantaine de personnes ont été recrutées pour cette opération. Les doses en question seront centralisées puis redispatchées dans les différents territoires. La Touraine ne sera donc pas prioritaire.

2 – Fini de fluncher à Tours-Nord

La semaine a été marquée par la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000m² en Indre-et-Loire. Avec ses incohérences : d’abord seulement les Atlantes… Puis Ikea (qui a poursuivi la vente par retrait de commande avant de l’arrêter puis de la rouvrir)… Puis La Petite Arche, Chambray Grand Sud et enfin La Riche Soleil, sur le seul critère arbitraire de la surface (avec bureaux et réserves), alors même que ce site est déjà déserté par les enseignes. A tout cet imbroglio s’ajoute une fermeture définitive : Flunch Tours-Nord, qui fait les frais du plan d’économies national de l’enseigne (57 restaurants supprimés). 14 salariés sont concernés à La Petite Arche.

3 – Une semaine sociale

Dans ce contexte, plusieurs syndicats dont la CGT appelaient à manifester jeudi matin en centre-ville de Tours dans le but de défendre l’emploi et de lutter contre la précarité. 1 000 personnes ont marché, dont les représentants du monde de la culture qui ne demandent qu’à travailler. Deux jours plus tôt, mardi matin, ce sont les auxiliaires de puéricultrice qui ont défilé pour dénoncer la réforme de l’accueil en crèche prévoyant d’accueillir plus d’enfants sans augmenter la surface des établissements, mais aussi le nombre d’enfants par adulte (6 contre 5 actuellement).

4 – Que d’eau !

La décrue est annoncée dans le courant du week-end ou en début de semaine prochaine… L’Indre, la Loire ou le Cher ont pris leurs aises toute la semaine entraînant un bref placement du département en vigilance orange jeudi après-midi. Finalement rien de très alarmant hormis certaines routes coupées, et des maisons aux pieds dans l’eau à Chinon. Les sols n’en sont pas moins détrempés, Météo France Tours parlant du 3e hiver le plus pluvieux depuis 60 ans et le début de ce type de relevés. Février est déjà bien parti pour être un mois très, très humide… Le genre de scénario qui pourrait se renouveler à l’avenir. Selon un rapport de Météo France, l’évolution du climat pourrait non seulement entraîner une multiplication des périodes de fortes chaleurs en été mais aussi des précipitations l’hiver.

5 – Les engagements environnementaux de la région

Une première à l’échelle régionale, le Centre-Val de Loire a achevé le travail d’une COP locale inspirée de la COP21 de Paris en décembre 2015. Etablie notamment en partenariat avec le WWF, elle a abouti après 18 mois de discussions sur 42 engagements dont une sortie du diesel pour les cars Rémi en 2028 au profit de l’hybride et de l’électrique, une accélération de la rénovation énergétique des lycées ou un développement des productions de protéines végétales sur le territoire régional. Allez lire à ce sujet notre article complet sur 37°.



BONUS – Des nouvelles de Roro le Costaud

Le pompier, athlète handisport et star des réseaux sociaux nous parle de son quotidien et de ses projets sur 37°. Et c’est passionnant.