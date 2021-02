StorieTouraine 06/02/21 – Incendie Rue George Sand à Tours ; 21 cas Covid à l’EHPAD de Langeais ; Appel à l’aide des Restos du Cœur…

Et tous les sports du week-end…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Incendie à Tours…

L’enquête est encore en cours pour déterminer l’origine du feu qui a ravagé un studio hier après-midi Rue Goerge Sand. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes de cet appartement du rez-de-chaussée. Ils ont été prévenus par le propriétaire qui a vu de la fumée en rentrant chez lui. Le sinistre n’a pas fait de victime.

Point Covid…

Selon les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé, on a recensé 1 235 cas Covid en Indre-et-Loire du 26 janvier au 1er février, soit 7% de tests positifs (plus de 17 500 dépistages réalisés). Le taux d’incidence reste stable et conforme à la moyenne régionale avec 204 cas estimés pour 100 000 habitants, 216 dans l’agglo de Tours. Au dernier comptage, 78 personnes originaires du département et Covid positives sont hospitalisées en service de médecine, on en comte 37 en réanimation (chiffre stable). La barre des 400 décès est atteinte depuis le 1er septembre : la moitié à l’hôpital, l’autre moitié en établissement d’accueil.

Justement, l’EHPAD de Langeais vient de déclarer 15 cas positifs parmi ses résidents cette semaine (+6 parmi le personnel). Deux personnes vivant dans l’établissement était décédée de la maladie à l’été 2020.

Fin du lycée privé de Chinon…

A la rentrée, il n’y aura plus cours au lycée Saint-Joseph qui fait partie du réseau des établissements de l’enseignement catholique en Indre-et-Loire. Il ferme faute d’élèves, car il faut noter que seuls 38 adolescentes et adolescents prenaient place sur ses bancs jusqu’ici. Celles et ceux qui veulent poursuivre leur cursus dans un établissement privé de Tours seront prioritaires pour y obtenir une place en 1ère ou Terminale.

L’appel des Restos du Cœur…

L’association qui distribue des repas aux plus démunis va organiser sa grande collecte annuelle dans les supermarchés lors du premier week-end de mars. Pour que ce soit un succès il lui fait des bénévoles. Beaucoup de bénévoles, disponibles le temps d’une journée voire de quelques heures pour récupérer les dons à la sortie des caisses. 400 personnes sont nécessaires, en plus des 740 bénévoles déjà actifs avec la structure créée par Coluche. Plus d’infos sur http://collecte.restosducoeur.org.

Sport…

Il y avait du basket ce vendredi soir et Tours a obtenu un 3e succès consécutif en championnat de Nationale 1, de quoi bien relever la tête après les 3 revers enchaînés en janvier. Cette fois, victoire à Rueil avec 10 points d’avance (84-94). Tours se retrouve provisoirement leader de sa poule à égalité avec La Rochelle mais plusieurs équipes ont des matchs en retard donc cette position reste fragile.

Deux matchs à suivre aujourd’hui avec d’abord le hockey sur glace et Tours qui se déplace à Caen dans le cadre du championnat de D1 nouvelle formule spécial Covid. Les Remparts ont bien entamé cette nouvelle phase le week-end dernier en dominant Cholet. Coup d’envoi de la rencontre à 18h.

Et puis en volley on espère la relance du TVB dans un derby contre Poitiers à 18h à domicile (toujours à huis clos, diffusion gratuite sur lnvtv.com). Après deux défaites consécutives en championnat, les Tourangeaux sont en plein doute et doivent réagir pour continuer à jouer les premiers rôles au sein de la Ligue A.