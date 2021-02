[#MIAM] Le Tatoué Toqué, spot burger incontournable à Tours-Nord

Ça vient d’ouvrir.

[#MIAM] c’est la rubrique gastronomique d’Info Tours. Et quand on teste un établissement, on paie l’addition comme tout le monde.

----------------

Peut-on ouvrir un restaurant alors que le gouvernement interdit le service à table (à l’exception de quelques établissements accessibles aux ouvriers du BTP) ? La réponse est OUI.

On vous emmène à Tours-Nord, du côté du centre commercial de l’Horloge, à 5 minutes du quartier Monconseil ou de la station Marne sur la ligne de tram. C’est là que Benoit Sanchez a ouvert son premier établissement. Benoit Sanchez ? On le connait aussi sous le nom du Tatoué Toqué, et c’est une référence dans le milieu du burger : il a obtenu un prix de champion de France et va traverser l’Atlantique en fin d’année 2021 pour participer à une compétition internationale aux Etats-Unis. Y’a du niveau ! C’est aussi un cuisinier très ouvert qui a participé à des ateliers avec les enfants hospitalisés de l’hôpital Clocheville. Evidemment, vu son nom, le monsieur a plein de tatouages.

Le voici donc avec sa propre affaire, un restau redécoré façon mode industrielle (carrelage noir, murs gris clair, tables noires qui brillent). Sobre, plutôt moderne. Une salle assez lumineuse où on devrait être pas mal quand on aura le droit de poser nos fesses sur les sièges…

En attendant, c’est commandes à emporter le midi et en livraison le soir via une célèbre application qui apporte les mets à Tours-Nord, Tours-Centre ou Saint-Cyr. Tout est fait sur place et on voit la cuisine depuis le comptoir. L’idée c’est d’utiliser au maximum des produits locaux et de saison. Pour vous dire, le pain est fait maison à Tours-Nord et Benoit Sanchez propose même du miel à son effigie dans un petit coin épicerie (7€ le pot). On peut également repartir avec quelques boissons ou un bouquin culinaire.

Et la carte des réjouissances, on en parle ? On passe assez vite sur les salades parce qu’on n’a pas pris ça, on souligne la présence de travers de porc (on adore ça) ou de glaces artisanales en dessert…

Et maintenant les burgers. Quand même 7 suggestions, avec une gamme habituelle c’est-à-dire avec du bœuf, du poulet et une proposition végé. Quand on regarde le détail des recettes, on note que l’ensemble n’est pas commun. Le burger sans viande est séduisant (galette de quinoa, sauce yaourt coriandre, cheddar, pickles de carottes, jeunes pousses d’épinard), le patron a mis du camembert dans un autre sandwich et du homard dans un autre (avec du radis, de la pomme Granny smith…). Tarifs : dans le haut du panier du burger tourangeau puisqu’on commence à 13€90 (avec accompagnement) pour atteindre 22€90 si l’on veut du homard.

On opte pour le Hambourgeau avec bœuf, rillons, moutarde au miel, tomme de Touraine ou pickles de betterave. On souligne l’effort sur les produits de saison (pas de tomate !) et on se régale. Pour de bon. Pain bien brioché, viande juteuse (attention les doigts !), sucré-salé efficace, rillons à point… C’est servi avec des frites… Ou plutôt des rondelles de pomme de terre frites, certaines aussi croustillantes que des chips. On adore (on aurait juste préféré une petite sauce maison pour les accompagner). Un repas qui s’achève avec une bonne mousse au chocolat liégoise avec du chocolat de Tanzanie (6€90).

Sans surprise, Le Tatoué Toqué rentre direct dans le top des meilleurs burgers de la ville. Adresse : 16 Rue du Maréchal Joffre (l'ex-adresse du Miam's où Benoit Sanchez a déjà officié).