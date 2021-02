Le rêve pour la St Valentin : livraisons de petits-déj au lit en Touraine

Et c’est une action solidaire.

Un croissant, un pain au chocolat, de la baguette, un peu de confiture, du thé et une surprise. Bref, le bon menu pour un petit déjeuner à la française. Eh bien vous allez pouvoir vous faire livrer tout ça pour 6€ dans quelques jours… Notamment le dimanche de la Saint-Valentin (vous nous voyez venir sur le côté romantique de la chose ? A défaut de pouvoir faire un restau en tête à tête avec pétales de roses sur la table…).

Non, ce n’est pas une plateforme de livraison basée à l’étranger qui va vous apporter ces petites gourmandises à domicile mais le Rotaract. On a déjà parlé d’eux pour ce type d’initiative, ils le font plusieurs fois par an. Et ils remettent donc ça cet hiver… Toujours dans un but solidaire comme nous l’explique Sébastien Molveau qui s’implique dans ce projet en tant que président de l’antenne locale de ce groupe de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans :

« Nous livrons sur Tours et ses environs afin de récolter des fonds pour les reverser à l'association ODP qui est l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et fonds d'entraides des sapeurs-pompiers de France. Nous faisons également une collecte en faveur du Samu Social de la Croix-Rouge française, unité locale de Tours Plus. »

Les bénéfices de l’opération iront donc entièrement à des œuvres caritatives et lors de la livraison vous pourrez compléter avec un don de couvertures, sacs de couchage, sous-vêtements, bonnets, gants… « Ces dons seront ensuite redistribués par le Samu social en faveur des plus démunis » indique le Rotaract.

Les petits déjeuners sont donc à commander pour dimanche 14 février au prix unique de 6€. Une session de rattrapage est prévue le 16 mai (l’opportunité aussi de recommencer si ça vous a plu).

Les commandes se font au 06 76 46 15 36 ou par mail : [email protected].