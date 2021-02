StorieTouraine 04/02/21 – Plus de variants du coronavirus en Touraine ; Un millier de manifestants à Tours ; Claudio Capéo reporté au Vinci…

Et la condamnation de l’ex-gérante d’une agence de voyages.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

Le variant en pleine recrudescence…

Quelle proportion de personnes infectées par le variant anglais du coronavirus en Indre-et-Loire ? Il est difficile de le savoir précisément mais le groupe Laborizon cité par la NR estime sa part à près de 25% selon une étude réalisée ces derniers jours sur des tests PCR collectés par le laboratoire. Les variants brésilien et sud-africain sont eux beaucoup plus rares. Au niveau national, ce sont des régions comme l’Île-de-France et la Bretagne qui recensent le plus de cas de variants, alors qu’on en a peu en Normandie ou en Auvergne-Rhône Alpes. Même élevé, les chiffres tourangeaux le sont bien moins qu’au Royaume-Uni où cette souche de la maladie est désormais majoritaire. Certains scientifiques estiment que ça finira par être le cas en France d’ici la fin de l’hiver ou au début du printemps.

Manifestation à Tours…

Ce jeudi, partout en France, la CGT, FSU et Solidaires appelaient à manifester pour défendre les services publics, une hausse des salaires, l’emploi ou la lutte contre la précarité. Un rassemblement contre les mesures gouvernementales post-Covid qui a convaincu un millier de personnes à Tours, au départ de la Place Anatole France et en direction de la Place Jean Jaurès. La circulation a été perturbée sur le parcours. En queue de cortège, les acteurs culturels ont assuré l’ambiance musicale. C’était leur 3e manifestation pour réclamer le droit de travailler, notamment de reprendre les spectacles même avec des mesures sanitaires strictes.

Condamnation pour escroquerie…

Une femme de 72 ans qui dirigeait l’agence de voyage Les Voyageurs Rabelaisiens en Chinonais a été condamnée ce jeudi à 3 ans de prison avec sursis et obligation d’indemniser 72 victimes de son manège mené en 2011 et 2012 : la clientèle réservait des vacances mais ne pouvait pas partir ou se retrouvait sans hôtel car les prestations n’étaient pas payées aux prestataires. Certaines familles ont perdu jusqu’à 6 000€, le préjudice total est estimé à 156 000€. Néanmoins, la patronne ne s’est pas personnellement enrichie avec cette combine. Elle était absente de l’audience pour raisons de santé et écope également d’une interdiction d’exercer une profession commerciale.

Suite de l’agression au couteau…

Dimanche soir un homme de 35 ans a été poignardé devant un snack de l’Avenue de Grammont à Tours. Ce coursier livreur de repas a été hospitalisé au CHU Trousseau. Son agresseur présumé qui a 27 ans a été placé en détention provisoire et sera jugé le 3 mars.

Explosion des créations d’entreprises…

En 2020, les créations d’entreprises ont augmenté de 6,3% en Centre-Val de Loire, selon des chiffres communiqués par l’INSEE. Et ce malgré les difficultés économiques liées à la crise sanitaire. C’est une des plus fortes hausses du pays, deux fois supérieure à celle observée en région parisienne.

Handball…

La gardienne de Chambray Linda Pradel prendra sa retraite à la fin de la saison (elle a 37 ans). Le club a trouvé qui allait lui succéder : la Norvégienne Rikke Granlund, 31 ans, championne d’Europe avec son équipe nationale lors du dernier Euro. Elle a également évolué en Coupe d’Europe, un rang que le CTHB espère atteindre dès la saison prochaine ou à court terme. Le club jouera d’ailleurs les play-offs du championnat puisqu’il est assuré de terminer dans le top 8. Il faut finir dans le top 5 pour jouer au niveau continental.

Report de Claudio Capéo…

Le chanteur devait se produire au Vinci le 2 avril à 20h30. En raison de la crise sanitaire c’est reporté au 7 octobre à la même heure et au même endroit. Les billets déjà acquis restent valables ou alors vous pouvez demander un remboursement jusqu’au 30 avril.